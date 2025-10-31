吳怡農表態選台北市長！王世堅連連讚聲「很好」：我一定盡全力幫忙

記者楊士誼／台北報導

吳怡農下午赴民進黨中央遞交參選意願書，王世堅受訪時連連讚稱「很好」，他一定盡全力幫忙，民進黨誰出線他就支持誰。（資料照）

「壯闊台灣」創辦人吳怡農今（31）日下午將前往民進黨中央遞交參選意願書，爭取台北市長提名。民進黨立委王世堅受訪時連連讚稱「很好」，他一定盡全力幫忙，民進黨誰出線他就支持誰，目前只有吳怡農報名，他當然支持吳怡農。至於是否也要登記初選？王世堅則連連表示「我不是最強人選」。

對於吳怡農下午將到民進黨中央遞交參選意願書，王世堅則連連讚聲「很好」，吳怡農參選，他一定會盡全力幫忙，吳怡農前兩次參選立委時，自己也都有幫忙，服務處跟戰車都借給吳怡農使用，自己也鼓勵他參選。王世堅也表示，民進黨一定是推出最強的候選人，至於吳怡農是否是「最強」候選人？仍須看有誰交出參選意願書，爭取初選，自己會支持吳怡農。

至於是否要登記參加黨內初選？王世堅則表示，要讓最強的出來，他不是最強人選；至於民眾支持他出來參選，王世堅則連連表示「不會啦，不可能有這情況」，他一定支持黨內推出的人選，只要是通過黨內初選的一定是最強的人，他一定是支持的。

王世堅也重申，誰出線他就支持誰，吳怡農有報名，自己當然支持吳怡農，況且吳怡農選立委時自己都有支持，前兩次他沒選上，這次更是覺得可惜，一定要支持他，這是一定的。

