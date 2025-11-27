吳怡農被圍剿！翁達瑞喊話台派「他不是敵人」：最高興的是蔣萬安

記者楊士誼／台北報導

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農爭取民進黨台北市長提名，但他在節目上批評大罷免的發言引起泛綠陣營不滿。旅美教授翁達瑞今（27）日指出，民進黨團結都未必能在台北獲勝，何況是分裂的台派，而吳怡農被台派圍剿，得利的是台北市長蔣萬安。「你可以不同意吳怡農，甚至可以不喜歡吳怡農，但我要提醒大家：吳怡農不是台派的敵人，不需把他當成敵人圍剿」。

翁達瑞表示，在過去二十四小時，他的臉書充斥攻擊吳怡農的貼文與留言，而且都來自台派的朋友，看了感到非常難過，更擔心可能的後果。他表示，吳怡農已經宣布參選台北市長，能否被民進黨提名尚未知曉。真的要與蔣萬安相比，不論是學歷、經驗、能力、品德、操守，愛台的心，甚至長相與體格，吳怡農都遙遙領先。「假如吳怡農能夠阻止蔣萬安連任，這是台北市民的福氣」。他認為，吳怡農未必是最具戰力的民進黨候選人，是否為最強的戰將？「老實說，我不知道，而且可能永遠無法知道」。

廣告 廣告

翁達瑞指出，如果吳怡農在初選勝出，但在大選敗給蔣萬安，這也無法證明他不是民進黨內最強的戰將。反過來說，若另一位候選人在初選勝出，並在大選擊退蔣萬安，也無法證明吳怡農不是民進黨內最強的戰將。歷史不是實驗室，無法澄清許多政治爭議。就因為真相不可知，「我們常會陷入不必要的內訌。吳怡農遭受同溫層的圍剿，就是一個絕佳的實例」。

翁達瑞說，他未必同意吳怡農宣布參選後的發言，但也不完全否定。吳怡農接受美國教育，有些觀念與做法不符台灣的人情世故。「我在北美居住三十幾年，可以了解吳怡農的一些想法，不認為他犯了大錯，因此不應遭受同溫層的圍剿」。他強調，假如吳怡農在民調勝出，他的勝選需要台派的團結力挺。反之，若民進黨提名他人參選，吳怡農的助選也可增加勝算。而民進黨才剛啟動初選提名機制，會有哪些人參加尚不明朗。台北市是艱困選區，「民進黨團結一致都未必能獲勝，何況是分裂的台派」。

翁達瑞也指出「吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是蔣萬安，以及背後的『藍、白、紅』陣營」。綠營分裂等同將台北市送給蔣萬安，藍白紅陣營可將輔選資源部署在其他的縣市。若綠營能在台北市牽制住蔣萬安，就算最後未能勝選，也可消耗藍白紅陣營的輔選資源，間接幫助民進黨在其他縣市的選情。

翁達瑞也強調，同溫層在此刻圍剿吳怡農，對民進黨的全面選舉策略並無幫助。台派的處境艱難，已在大罷免慘敗，若再輸去2026這一局，要保住2028那一局會更困難。「與其圍剿吳怡農，不如把精力用在監督蔣萬安、駁斥鄭麗文、反擊徐巧芯、嘲笑黃國昌⋯⋯這群人才是台派的敵人。你可以不同意吳怡農，甚至可以不喜歡吳怡農，但我要提醒大家：吳怡農不是台派的敵人，不需把他當成敵人圍剿」。

更多三立新聞網報導

批評大罷免遭圍剿 吳怡農：劃錯重點、非找罪犯

民調僅落後王世堅、吳怡農稱有底氣突破基本盤 學者：感覺很虛

吳怡農拋民調「僅落後王世堅」！綠委喊尊重選對會：整合好不是大問題

被徵召就發百份雞排！北市長民調支持度居冠 王世堅喊：非提名唯一標準

