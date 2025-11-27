吳怡農被轟佛係打法不適合選市長 張景森：這些人似乎對佛法有些誤解
[Newtalk新聞] 有志代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農近日頻頻對黨內開炮，遭不少台派同溫層批評他過往佛系打法，不適合代表民進黨參選台北市長。對此，前政務委員張景森今(27)日就直言，外界似乎對「佛」有些誤解。他以自身長年閱讀佛經的經驗指出，「佛不是溫溫吞吞、逆來順受的代名詞」，真正的佛法強調的聽人民聲音趕快回應、勇敢扛責任，而非逃避衝突。
張景森表示，最近有人批評某市長候選人「佛系打法、不適合競選」。照他讀佛的心得看來，這其實是對「佛」的一種誤解。佛弟子不是不做事、不是不戰、不反擊、一出生就在等待著涅槃。真正的佛系，是柔而不弱、靜而能行。知道什麼時候不動如山，也知道什麼時候要千手齊出，而台灣的政治人物，其實最應該學習佛法。尤其是向三位佛菩薩學習：觀音、地藏、文殊。政治人物需要的不是嗆聲與怒氣，而是「觀音的耳、地藏的肩、文殊的劍」。
觀音的耳：聽人民、快回應
張景森表示，政治如果只會喊口號，人民的痛苦就只是背景音。觀世音菩薩教我們什麼叫「聞聲救苦」：聽到、聽懂、理解，然後千手盡出，行動！一個好的市長、立委、總統，都應該：願意聽進不同的聲音、迅速回應問題、以及把人民的日常困難，當成自己的優先順序，「佛系不是裝沉默，而是更認真在聽。」
地藏的肩：扛責任、敢入地獄
張景森指出，地藏王菩薩發願：「地獄不空，誓不成佛。」這其實就是治理國家與城市最深的誓言。真正的領導者，不是只做漂亮、好剪影片的事，而是願意處理那些難、髒、沒掌聲的問題，包括社會住宅與弱勢照顧、高齡社會與孤獨老人、少年犯罪、藥物濫用、以及城市安全與韌性建設。他表示，政治不是擺姿態，而是把責任扛下來。「地藏的肩，就是把別人的痛苦，先扛到自己肩上。」
文殊的劍：用智慧設定戰場
「文殊菩薩手裡拿的是劍，但不是傷人的劍，而是斬無明、破盲點的劍。」張景森表示，文殊不靠音量贏別人，而是靠一句話切開迷霧。政治也一樣，不是誰罵得比較大聲，而是誰看得比較遠、問得比較好。智慧是什麼？不是只給出最快、最爽的答案，而是提出最關鍵的問題、設定最對的戰場，包括不被帶往仇恨的戰場、把議題拉回人民真正的生活、以及用政策和遠見，而不是情緒與標籤，來說服人。
張景森表示，如果「佛系」指的是不吵架、不做事，那當然不應該。但如果「佛系」指的是：「有觀音的耳：願意聽人民、快快回應」、「有地藏的肩：敢扛責任、下苦工」、「有文殊的劍：用智慧設定戰場」。那麼，台灣政治應該再佛系一點點！讓政治從情緒走向思考，從互相攻擊，走向一起解題。「那時候，我們才真的接近一種溫和但主動、柔軟但堅定的民主。」
更多Newtalk新聞報導
胡采蘋轟馬英九「國防最惡夢總統」：任內軍費、GDP雙崩盤
綠議員拋找「非典型」童子賢選台北市長？蔣萬安稱專注在市政
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 4 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 22 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 7 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 23 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前