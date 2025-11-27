吳怡農被轟佛係打法不適合選市長 張景森：這些人似乎對佛法有些誤解

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 有志代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農近日頻頻對黨內開炮，遭不少台派同溫層批評他過往佛系打法，不適合代表民進黨參選台北市長。對此，前政務委員張景森今(27)日就直言，外界似乎對「佛」有些誤解。他以自身長年閱讀佛經的經驗指出，「佛不是溫溫吞吞、逆來順受的代名詞」，真正的佛法強調的聽人民聲音趕快回應、勇敢扛責任，而非逃避衝突。

張景森表示，最近有人批評某市長候選人「佛系打法、不適合競選」。照他讀佛的心得看來，這其實是對「佛」的一種誤解。佛弟子不是不做事、不是不戰、不反擊、一出生就在等待著涅槃。真正的佛系，是柔而不弱、靜而能行。知道什麼時候不動如山，也知道什麼時候要千手齊出，而台灣的政治人物，其實最應該學習佛法。尤其是向三位佛菩薩學習：觀音、地藏、文殊。政治人物需要的不是嗆聲與怒氣，而是「觀音的耳、地藏的肩、文殊的劍」。

觀音的耳：聽人民、快回應

張景森表示，政治如果只會喊口號，人民的痛苦就只是背景音。觀世音菩薩教我們什麼叫「聞聲救苦」：聽到、聽懂、理解，然後千手盡出，行動！一個好的市長、立委、總統，都應該：願意聽進不同的聲音、迅速回應問題、以及把人民的日常困難，當成自己的優先順序，「佛系不是裝沉默，而是更認真在聽。」

地藏的肩：扛責任、敢入地獄

張景森指出，地藏王菩薩發願：「地獄不空，誓不成佛。」這其實就是治理國家與城市最深的誓言。真正的領導者，不是只做漂亮、好剪影片的事，而是願意處理那些難、髒、沒掌聲的問題，包括社會住宅與弱勢照顧、高齡社會與孤獨老人、少年犯罪、藥物濫用、以及城市安全與韌性建設。他表示，政治不是擺姿態，而是把責任扛下來。「地藏的肩，就是把別人的痛苦，先扛到自己肩上。」

文殊的劍：用智慧設定戰場

「文殊菩薩手裡拿的是劍，但不是傷人的劍，而是斬無明、破盲點的劍。」張景森表示，文殊不靠音量贏別人，而是靠一句話切開迷霧。政治也一樣，不是誰罵得比較大聲，而是誰看得比較遠、問得比較好。智慧是什麼？不是只給出最快、最爽的答案，而是提出最關鍵的問題、設定最對的戰場，包括不被帶往仇恨的戰場、把議題拉回人民真正的生活、以及用政策和遠見，而不是情緒與標籤，來說服人。

張景森表示，如果「佛系」指的是不吵架、不做事，那當然不應該。但如果「佛系」指的是：「有觀音的耳：願意聽人民、快快回應」、「有地藏的肩：敢扛責任、下苦工」、「有文殊的劍：用智慧設定戰場」。那麼，台灣政治應該再佛系一點點！讓政治從情緒走向思考，從互相攻擊，走向一起解題。「那時候，我們才真的接近一種溫和但主動、柔軟但堅定的民主。」

