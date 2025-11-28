吳怡農被黨內批判「如賴清德當年被網軍攻擊」？名醫：挑戰皇上就會被壓制

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意角逐台北市長，近日在專訪中指出，「若黨內操盤手與名嘴真有本事，大罷免就不會落得如此結果」，這番言論掀起爭議。他27日再提及民進黨的「十三寇」事件，表示無論政黨，對於錯誤他不會保持沉默。對於綠營炮火射向吳怡農，時常批判時事的醫師沈政男直指，壓制不同意見本來就是民進黨的強項。

沈政男今（28）日撰文提到，罷免投票在台灣，民調準確度如何是一個問題，確實不像選舉投票的民調那麼可信，問題是，綠營的問題不是他們的民調準不準確，而是根本不會解讀民調，就只會，民調贏的時候說很準，輸的時候說是機構效應。

沈政男直言，大罷免的本質是保皇，十三寇（其實大都講十一寇）也是保皇，吳怡農此番被攻擊，以為是「黨內不能壓制不同意見」，其實本質是保皇，而為了保皇，當然就會壓制異己，這是民進黨的專長。

沈政男指出，吳怡農忘了另一個綠營壓制異己的事件，2019總統黨內初選，賴清德聲稱時任總統蔡英文的網軍攻擊他。現在吳怡農被攻擊的狀況，跟當年賴清德被攻擊是完全一樣的，只要有人挑戰「皇上」，就會被攻擊，「皇上」是誰？眾人皆知！

沈政男說明，大罷免是因為2024民進黨輸掉了國會多數，這是對蔡英文第二任執政的否定，於是圍繞在她周圍的人認定一定是中共搞鬼，當然就要翻桌。然後大罷免的論述就成了反共剿匪，而在此同時也種下了敗因，但他們因為不會解讀民調，以為亂七八糟的一群人在街上搖旗吶喊，就是贏定了，結果當然就是輸到脫褲。

沈政男：罷免失敗代表「抗中保台」那套過了保鮮期

沈政男進一步表示，吳怡農講得很對，政治是科學，問題是，綠營就不懂科學，於是只能搞意識形態的鬥爭，只是，他們也沒有什麼深刻的意識形態，本質上就是「保皇」而已，也就是找一個政治明星來投射，當成救世主，然後像小孩依偎父母一樣巴著不放，於是只要有人攻擊他們的「爸媽」，當然就反咬一口。

沈政男說，吳怡農應該去怪賴清德，因為至今他仍搞不清楚大罷免大失敗代表「抗中保台」那一套已經過了保鮮期，卻依然冷飯熱炒，臭酸了還以為酸菜白肉鍋越煮越有味道。

