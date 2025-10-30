吳怡農角逐台北市長初選！明壓線繳意願表 口號曝光

角逐北市長初選 ，吳怡農明繳意願表。資料照

民進黨佈局2026縣長選舉，民進黨啟動提名，非執政縣市有意參選者將可赴黨中央繳交意願表，明天是最後一天，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今表示，明（31）日赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，打出口號「為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都」。

吳表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

吳怡農日前傳出被視為民進黨提名下屆台北市長的黑馬。吳怡農發聲明證實，確實會爭取機會服務市民，台灣社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁，不過他也認為，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉，建議選對會再斟酌。

