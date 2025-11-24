吳怡農說輝達不算政績 蔣萬安：T17、t18完成塗銷登記 回歸市府手上

台北市長蔣萬安主持道安會報。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長擬參選人吳怡農今上廣播節目訪問表示，輝達不能算是台北市長蔣萬安的政績，對此，蔣萬安下午出席道安會報前受訪說，T17、T18已完成塗銷登記，正式回歸市府手上。

蔣萬安指出，為了爭取輝達，他和副市長李四川及許多局處首長，這段期間確實克服很多困難和阻力，今天也正式跟大家報告，「我們完成了最後的塗銷登記，T17、T18正式回歸市府手上」。

蔣萬安說，接下來將與輝達加速各項審議，希望預計明年農曆年前能夠完成簽約，讓明年中可以順利動工。

