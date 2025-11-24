吳怡農說輝達非政績 李四川︰讓市民去評價

台北市副市長李四川受訪被問到輝達是政績嗎？他反問，你說不是嗎？(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長擬參選人吳怡農今指出，台北市政府處理輝達一案，最後關頭才積極投入，仍有諸多檢討的空間，應不是政績。副市長李四川下午出席道安會報前受訪時，被問到輝達是政績嗎？他反問，「你說不是嗎？」

李四川強調，從5月至9月，都沒有浪費時間，今天早上T17、T18已完成地上權塗銷。至於輝達是政績嗎？你說不是嗎？這部分讓市民去評價。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光

賴清德吃壽司被讚爆 中國網紅靈魂拷問中共：不是禁日本水產嗎？

子瑜當年遭中國網暴民進黨噤聲現在出來蹭？ 藍白造謠遭鄉民轟炸

吳怡農稱蔣萬安「nice guy」 但讓台北變得被動、消極

