吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：從頭到尾沒遇到操盤手

民進黨立委沈伯洋今天（25日）表示，大罷免是一個公民運動，沒有什麼操不操盤，他沒有遇到操盤手。（圖／翻攝民進黨立院黨團臉書直播）

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時砲口對內，批評黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，「大罷免不會有這樣的結果」。對此，民進黨立委沈伯洋今天（25日）表示，大罷免是一個公民運動，沒有什麼操不操盤，他沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。

吳怡農24日接受「新聞放鞭炮」節目專訪，談到2023立委補選時被外界認為是「佛系打法」，他直言，不認同這樣的評價，大家分析錯誤，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願看清台北市選民結構，他認為佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，「大罷免不會有這樣的結果」。他也說，傳統政黨已跟社會大眾有些脫鉤。

對此，沈伯洋表示，對於吳怡農認為北市應該要怎麼選，當然是予以尊重，但他認為滿重要的一件事，就是罷免是一個公民發起的運動，沒有什麼操盤不操盤。他在大罷免中幫忙很多，從一開始幫忙到現在，「我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。」

沈伯洋說，公民運動的精神非常可貴，重點就是一直在提醒大家，不管是現在討論的《國籍法》問題、《財劃法》修正、憲法法庭的崩潰，還有罷免權被沒收，每一件都是動搖國本、毀壞國家的事，這個運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但是他們還是一直持續提醒大家這些事，他認為很重要。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤也說，吳怡農有志參選北市長，她尊重任何吳在自己選舉作為上定調的風格，以及所要採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵召過程，會協調出一個最強人選。

對於大罷免，吳思瑤指出，大罷免不是誰在操盤，這是公民朋友想要為國會亂象撥亂反正，是一個集眾人之力，想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰領導這件事情，大家都是一起的參與者。



