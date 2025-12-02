吳怡農道歉了！喊話「罷團是我的無名英雄」 澄清批評對象是「這些人」

壯闊台灣理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，而他日前面對黨內對「佛系打法」的批評，反擊「若這些黨內操盤手真的那麼會選，大罷免就不會落得如此結果」，引起議論。不過吳怡農今（2）日在臉書向罷免志工道歉，也還原當時發言的來龍去脈，強調他從沒有批評志工，而是「專家們」分析只靠感覺​，無論是對罷免或他選情的預測，都與現實有落差。​

吳怡農表示，這幾天是自我反省的時間，他的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害，這些意見他會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。「首先我想鄭重的表達，罷免運動團體在今年是我心中的無名英雄，讓我敬重又感動。最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。」

吳怡農強調，大罷免期間，他都會盡可能親口對志工表達「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴。」他很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以在7月時也發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下感謝，從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們。

吳怡農說，台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力。當他在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。

吳怡農提到，還原爭議言論的來龍去脈，當時媒體問他「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農強調，他從來沒有批評大罷免運動的志工，他一向談的是，過去專家分析只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析。無論是說他的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。

吳怡農表示，其實雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨；曾經投給台北市長蔣萬安的人，也曾經投給前總統蔡英文，蔡英文在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待。

吳怡農指出，也因此，他認為對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好，越艱困的選區，就像他的家鄉台北市，提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人。他當時回應媒體的話很長，但最想說的一句其實是，「我們都不想再經歷失望的開票過程了」。

