吳怡農遞交參選台北市長意願書 暗批蔣萬安「傳統政治經驗沒解決問題」

民進黨台北市長擬參選人吳怡農本日赴中央黨部遞交參選意願書。（攝影／胡智凱）

趕在壓線最後一天，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農本（31）日親赴民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。他受訪表示，每個人都有不同的經驗，但不是傳統政治經驗就能夠擔任一個好的市長，「如果傳統政治經驗就足夠的話，現在台北市還不會存在那麼多問題」。因此他相信，自身更加豐富多元的經驗跟視角，才可以為台北的未來發展注入正向的貢獻及嶄新的活力。

標榜多元新視角，暗批蔣萬安「傳統政治經驗沒解決問題」

吳怡農本日受訪表示，自己過往人生從事過金融工作（美商高盛集團執行董事）、公職工作（行政院院長室參議、國家安全會議專門委員）、NGO工作（壯闊台灣聯盟創辦人），他相信自己更加豐富多元的經驗跟視角，才可以為台北的未來發展注入正向的貢獻及嶄新的活力。

相較於對手即現任市長蔣萬安，吳怡農說，每個人都有不同的經驗，但不是傳統政治經驗就能夠擔任一個好的市長。他強調：「如果傳統政治經驗就足夠的話，現在台北市還不會存在那麼多問題」，就是因為傳統政治經驗不足以解決問題，所以才需要更多元的觀點來治理城市。

對於外界期待重演「雙帥對決」，吳怡農笑稱，蔣萬安就是對手，但與其談雙帥對決，毋寧聚焦市政，請市民朋友捫心自問，過去這3、4年來有沒有感受到在台北的生活環境有變好，相信大家心裡都有數。

直指台北多年沒改變，吳怡農要讓首都更加充滿機會

吳怡農說，本日遞交參選意願書來爭取民進黨提名，相信大家都同意，台北是一座非常美麗的城市，可是非常多家庭多年來生活的現狀都沒有改變，所以台北市的領導人必須做得更好，讓台北市更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。

對於如何讓台北市更好，吳怡農指出，首先必須在教育及科技方面做得更好，大力推進下一代在全球競爭中站穩腳步，更要顧及青少年的身心健康，也要改善每個家庭在居住方面的困難，同時也要提升整個都市面對災害的應變能力，讓每個市民能夠安心、安全地過生活。

坦言挑戰艱困選區，吳怡農「不畏戰」：相信絕對能成功

對於選情評估，吳怡農坦言，台北市對民進黨而言一向是一個艱困選區，不過相信只要透過正向態度，再次堅持正向乾淨的選戰，重新建立市民對政治的信任，「我相信我們絕對能夠成功，也一定要成功，因為台北值得一個更安全、更活力、更充滿機會的未來」。

吳怡農進一步規劃，將從本日正式遞交參選意願書開始，展開各式各樣客廳會，與市民朋友面對面進行市政交流，「我非常期待跟大家攜手合作，一起為台北的未來奮鬥」。他也說，這是一場比較「行動方案」的選戰，他承諾若當選市長後，3個月、6個月就會有成績，也請市民朋友檢視蔣萬安過去任期的成績。

王世堅表態力挺：當然支持吳怡農

對於吳怡農爭取參選台北市長，屢屢也被點名的立委王世堅則連聲盛讚「很好」，並強調一定會盡全力幫忙。他表示，民進黨一定是推出最強的候選人，自己會支持吳怡農，只要是通過黨內初選的一定是最強的人，他一定是支持的。

王世堅也重申，自己不會參選，誰出線他就支持誰，吳怡農有報名，自己當然支持吳怡農，況且吳怡農選立委時自己也都有支持，所以這次一定要支持他，這是一定的。

(原始連結)





