吳怡農遞交意願表爭取綠營北市提名 即起啟動客廳會

（中央社記者賴于榛台北31日電）為爭取民進黨提名參選台北市長，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天赴民進黨中央遞交意願表，同時宣布啟動客廳會。他說，台北市生活現狀多年未改變，期待以過去多元經驗與視角，讓台北市成為更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。

民進黨布局2026地方大選，在非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。

吳怡農今天到民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。吳怡農現身時，左手受傷引起關注，他說，2週前動了小手術。

他受訪表示，這幾年成立壯闊台灣聯盟，專注在社會韌性建設，透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題，而他過去工作領域包含金融投資、公部門以及經營非營利組織，相信多元的經驗跟視角，可以為台北未來發展帶來正向貢獻、注入新活力。

他表示，台北市是一座非常美麗的城市，但許多家庭生活現狀多年未能改變，為讓台北市成為更安全、更有韌性、更充滿機會的首都，他未來會大力推進教育跟科技領域，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，同時兼顧青少年身心健康、改善居住問題，且提升政府及全社會面對災害應變的能力。

吳怡農說，台北市是民進黨艱困選區，不過，相信只要透過正向態度，再次堅持一個乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，絕對可以成功。

談到選戰策略，吳怡農說，今天開始就會展開一系列客廳會，與家長、年輕人、社區人士、創業家等台北市民面對面，攜手為台北未來奮鬥。

媒體詢問，若獲提名，便是再次與台北市長蔣萬安對決。吳怡農說，與其談雙帥對決，最重要的還是回到這幾年市民是否感受到生活變好，希望透過這場選戰，讓市民看到他的行動方案，包含如何在上任後3個月、6個月達成承諾等。

被問到未有過地方行政歷練，吳怡農說，傳統政治沒有辦法解決問題，這就是為什麼他認為需要更多活力、不同觀點，以及更多元的背景者共同投入市政團隊。

媒體也詢問，是否代表民主活水派系爭取提名，吳怡農說，這次選舉他準備非常久，是主動爭取提名，也非常感謝黨內夥伴公開或私下相挺，最重要的是獲得社會大眾支持，才能是成功最重要的地基，相信選對會委員也會以此依據提名。

此外，媒體詢問，目前公開遞交意願表的只有吳怡農，若最終未獲徵召，是否會認為遞交程序沒有意義。吳怡農表示，相信選對會提出遞交意願表的程序，就是希望建立公平、公開、透明的競爭方式，他會盡一切努力，以謙卑、積極態度爭取社會大眾支持，且會為台北市的未來堅持下去。（編輯：謝佳珍）1141031