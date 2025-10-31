吳怡農遞意願表欲參選台北市長 將舉辦客廳會傾聽民意

民進黨正在布局2026年九合一選舉，黨內選舉對策委員會日前公布，想要參選縣市長的人，須在10月31日前向中央黨部表達意願，作為提名參考。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天(31日)下午現身民進黨中央黨部壓線遞交台北市長參選意願表，並表示，他希望讓台北成為一個更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。

民進黨選對會1日開會盤點參選台北市長的潛在人選時，台北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都曾被提及；另有黨內人士指出，前基隆市長林右昌也是參選台北市長的黑馬。

為避免「遺珠之憾」，民進黨開放有意參選者可向選對會召集人徐國勇直接表達意願，就在報名時間截止日、31日下午，吳怡農現身民進黨中央黨部壓線遞交台北市長參選意願表，他接受媒體聯訪時表示，他希望，透過參選提出對教育、科技與安全的核心政策主軸，讓大眾看到台北市的未來可以不一樣。

吳怡農表示，為了讓台北市成為更安全、更有韌性、更充滿機會的首都，首先他要在教育和科技領域大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，並顧好青少年的心理健康、改善家庭的居住難題、提升政府與全社會的災害應變能力，確保每位市民都能安居樂業。

吳怡農表示，遞交參選意願表當然只是一個黨內申請程序而已，不過，對他來說，這是對台北市的未來、對台灣的安全，一個非常嚴肅的承諾，他會盡一切努力，以謙卑積極的態度去爭取社會大眾的支持。他說：『(原音)我相信，只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，我相信我們絕對可以成功，我們一定要成功，因為台北值得一個更安全的未來、更充滿機會的未來、更有活力的未來，所以我從今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面的對談，從家長到年輕人，從社區的人士到創業家，我非常期待跟大家一起攜手為台北的未來奮鬥。』

同樣曾被點名參選台北市長的潛在人選、立委王世堅今天一聽到吳怡農宣布遞交參選意願表，連說4次「很好」，並表示，他不會遞交意願表，因為他知道自己不是最強的，他相信民進黨一定會推出最強的候選人，吳怡農若參選，他一定會盡全力幫忙。

現任台北市長蔣萬安上午出席「台北火聖廟秋季禮斗」活動時並未受訪，不過，他先前對於吳怡農表態要參選台北市長一事表示，台北市目前正處在全面提升的關鍵時期，有很清楚的藍圖、很多延續的政策在推動中，他端出政績表示會為市民的福祉全力以赴。