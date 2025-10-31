吳怡農遞表爭取參選台北市長！ 曝將辦「客廳會」與市民對談

吳怡農今（31）日赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。李政龍攝



壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（10/31）天前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，對於參選理由，他表示，台北許多家庭生活現狀多年來都沒有改變，所以必須做得更好，「台北市必須要是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的一個首都。」他透露，接下來會展開一系列客廳會，與各領域、階層的台北市民面對面對談。

吳怡農今天下午2時前往民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，剛動完左肩關節唇手術的他穿著護具受訪，他表示，自己創立壯闊台灣聯盟的這段時間，專注在建設社會韌性，透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。

吳怡農說，自己從商業領域、金融投資到公部門為政府工作，到現在經營非盈利組織，這些多元經驗跟視角，可以為台北未來、發展帶來正向貢獻，也可以為台北未來注入新活力。他指出，台北是一座非常美麗的城市，但許多家庭生活現狀多年來都沒有改變，所以必須做得更好，「台北市必須要是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的一個首都。」

吳怡農提到，未來在教育、科技領域，他認為一定要大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，同時要顧到青少年身心健康，也要改善市民在居住方面面臨的困難，還有提升政府、全社會面對災害的應變能力。

吳怡農坦承，對民進黨而言，台北市一向是艱困選區，但他相信只要透過正向態度，堅持乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，就絕對可以成功，台北值得一個更安全、更充滿機會、更有活力的未來。

吳怡農透露，接下來他會展開一系列客廳會，與台北市民面對面對談，從家長、年輕人、社區人士到創業家，他非常期待跟大家一起繫手為台北未來奮鬥，這是他正式投入選戰的原因。

對於台北蔣萬安爭取連任，兩人可能再次上演「雙帥對決」，吳怡農說，重點還是回到市民們在過去3、4年，生活有沒有變好，相信大家心裡有數，所以他希望透過這場選戰，讓大家看到更具體的主張、行動方案，他會在爭取提面的過程中，跟社會大眾一步一步說明。

另外，立委王世堅表態支持吳怡農參選，並表示一定會盡全力幫忙，吳回應，非常感謝黨內夥伴們的支持與相挺，不管公開還是私下，他覺得最重要的還是社會大眾的支持，因為這才是最核心、最重要的肯定。

面對外界質疑缺乏政治歷練，吳怡農認為，每一個人有不同經驗，傳統政治經驗不見得都有助於擔任一個好市長，如果傳統政治經驗就足夠，現在每個家庭就不會存在這麼多的問題，「傳統政治沒有辦法解決問題，這是為什麼需要更多活力、更多不同觀點、更多元背景投入市政。」

媒追隨後追問，黨內被點名有機會參選台北市長的行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤都沒有遞交參選意願表，今天來中央部部的意義何在？吳怡農回應，選對會提出這個程序，當然是希望建立一個公平、公開、透明的競爭方式，「我能夠控制的就是盡一切努力，以謙卑、積極態度爭取社會大眾支持，今天當然只是黨內申請的一個程序而已。」

