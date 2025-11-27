吳怡農遭同溫層圍剿 翁達瑞看了很難過：這樣子只會讓蔣萬安漁翁得利

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）。 圖：東北農業大學官網（資料照）

[Newtalk新聞] 有志代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農近日頻頻對黨內開炮，遭不少台派同溫層圍剿，並批評他過往佛系打法不適合代表民進黨參選台北市長。對此，筆名翁達瑞的旅美學者陳時奮今（27）日表示，他自己看了非常難過，並稱台派這樣圍剿吳怡農最開心就是台北市長蔣萬安，同時要大家把焦點放在徐巧芯或黃國昌等台派的敵人。

翁達瑞表示，在過去二十四小時，他的臉書充斥攻擊吳怡農的貼文與留言，而且都來自台派的朋友。他看了非常難過，更擔心可能的後果。吳怡農已經宣布參選台北市長，能否被民進黨提名尚未知曉。真的要與蔣萬安相比，不論是學歷、經驗、能力、品德、操守，愛台的心，甚至長相與體格，吳怡農都遙遙領先。假如吳怡農能夠阻止蔣萬安連任，這是台北市民的福氣。

「吳怡農未必是最具戰力的民進黨候選人。吳怡農是否為最強的戰將，老實說，我不知道，而且可能永遠無法知道。」翁達瑞表示，如果吳怡農在初選勝出，但在大選敗給蔣萬安，這也無法證明他不是民進黨內最強的戰將。反過來說，若另一位候選人在初選勝出，並在大選擊退蔣萬安，這也無法證明吳怡農不是民進黨內最強的戰將。

他直言，歷史不是實驗室，無法澄清許多政治爭議。就因為真相不可知，我們常會陷入不必要的內訌。吳怡農遭受同溫層的圍剿，就是一個絕佳的實例。翁達瑞表示，吳怡農宣布參選後的發言，他未必同意，但也不完全否定。吳怡農接受美國教育，有些觀念與做法不符台灣的人情世故。我在北美居住三十幾年，可以了解吳怡農的一些想法，不認為他犯了大錯，因此不應遭受同溫層的圍剿。

翁達瑞提醒大家，假如吳怡農在民調勝出，他的勝選需要台派的團結力挺。反之，若民進黨提名他人參選，吳怡農的助選也可增加勝算。民進黨才剛啟動初選提名機制，會有哪些人參加尚不明朗。「台北市是艱困選區，民進黨團結一致都未必能獲勝，何況是分裂的台派。」

他也說，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是蔣萬安，以及背後的「藍、白、紅」陣營。綠營分裂等同將台北市送給蔣萬安，藍白紅陣營可將輔選資源部署在其他的縣市。反過來説，若綠營能在台北市牽制住蔣萬安，就算最後未能勝選，也可消耗藍白紅陣營的輔選資源，間接幫助民進黨在其他縣市的選情。

翁達瑞表示，同溫層在此刻圍剿吳怡農，對民進黨的全面選舉策略並無幫助。台派的處境艱難，已在大罷免慘敗，若再輸去2026這一局，要保住2028那一局會更困難。

他也建議台派，與其圍剿吳怡農，不如把精力用在監督蔣萬安、駁斥鄭麗文、反擊徐巧芯、嘲笑黃國昌⋯⋯。這群人才是台派的敵人。「你可以不同意吳怡農，甚至可以不喜歡吳怡農，但我要提醒大家：吳怡農不是台派的敵人，不需把他當成敵人圍剿。」

