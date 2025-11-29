吳怡農選台北市長有勝算？沈政男斷言結局：不是他想的那樣

吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，日前公布「互比式民調」結果。（圖／資料照／劉宗龍攝）

2026年地方九合一選舉倒數，民進黨對於台北市長的人選尚未確定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。而吳怡農日前砲口對黨內，稱「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發爭議。對此，精神科醫師沈政男分析，台北市長選舉的最終結局，並非如吳怡農所想的那樣。

沈政男昨（28）日在臉書發文，提到為何吳怡農認為選台北市長很有機會？因為2020選立委輸給蔣萬安，當時得票率45%，到了2023立委補選，卻增加到47%，而且在中山區略贏對手王鴻薇，稱「因為佛系打法不被理解」，但他並不同意，「不是這樣！」

沈政男透露，選前美麗島電子報民調顯示，吳怡農中山區的投票意願在投票前就已低於松山區，且中山區與松山區都是落後王鴻薇，開票結果與民調沒有太大差異，更指綠營至今沒辦法接受大罷免大失敗是自己的問題，當然也就不會檢討自己，「以他們這種脫離現實的狀況，在未來的選舉，勢必再次栽跟斗！」

針對吳怡農說操盤手和名嘴都錯估大罷免結果，沈政男開酸：「那是因為，啊你就沒有看對評論啊！」那些操盤手和名嘴根本不會看民調，都是一廂情願的說法而已，更指綠營的問題不是民調準不準確，而是根本不會解讀民調，只會民調贏的時候說很準，輸的時候推給機構效應。

沈政男分析，吳怡農此番被攻擊，其實本質是「保皇」。（圖／資料照／趙雙傑攝）

沈政男指，吳怡農此番被攻擊，以為是「黨內不能壓制不同意見」，其實本質是保皇，並舉2019年總統黨內初選為例，當時賴清德聲稱蔡英文的網軍攻擊他，如今吳怡農被攻擊的狀況，和當年賴清德被攻擊是完全一樣的，只要有人挑戰「皇上」，就會被攻擊。他表示，吳怡農應該去怪賴清德，因為賴至今仍搞不清楚大罷免大失敗代表「抗中保台」那一套已經過了保鮮期，卻依然冷飯熱炒。

至於吳怡農日前公布台北市長可能人選的民進黨內互比民調，結果顯示他的支持度和王世堅差不多。沈政男點出，黨內互比式民調沒辦法推論到政黨之間的對比式民調，因為黨內互比式民調問到了藍白支持者，要他們在民進黨可能候選人裡挑一個，這是沒有意義的，因為投票時後根本不會想到這個問題。

回到2026台北市長選舉的現實面，沈政男分析，王世堅民調領先為何堅持不選？原因就是不想浪費時間，因為王世堅在綠營能民調第一，就是大家講好玩的，不過路人皆知，2026台北市長這一局，就是蔣萬安的。

