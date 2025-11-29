吳怡農選台北市長有勝算？ 沈政男鐵口：結局非他想的那樣

民進黨對於2026台北市長選舉的人選尚未確定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。吳怡農日前稱「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發綠營議論。對此，精神科醫師沈政男分析，吳怡農未搞清楚大罷免的敗因，而台北市長選舉的最終結局，並非如吳所想的那樣。

民進黨2026台北市長選舉初選，只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。（中天新聞）

沈政男28日在臉書發文,針對吳怡農砲口對民進黨內之舉提出觀點與分析，指出吳怡農遭綠營批判：大罷免操盤手至今龜縮不敢承認；壓制不同意見本來就是民進黨的強項。

廣告 廣告

沈政男表示，吳怡農因為想要獲得台北市長的民進黨提名，上節目受訪時就說，「大罷免的操盤手不準！」意思是他雖然目前在黨內不被看好，但那些人有可能看走眼，而引來綠營人士撻伐，話講得很難聽，於是吳怡農又說，「同情當年的十三寇！不應壓制不同意見！」

沈政男指出，首先，為什麼吳怡農認為自己選台北市長很有機會？因為2020選立委輸給蔣萬安，當時他得票45%，到了2023立委補選，卻增加到47%，而且在中山區略贏對手王鴻薇，可惜「因為佛係打法不被理解，使得領先的中山區投票率低了松山區10%」。

他進一步指出，不是這樣！而是：選前美麗島電子報民調顯示，中山區的投票意願在投票前就已低於松山區了，而吳怡農在中山區與松山區都是落後王鴻薇，開票結果與民調並無太大差異。

沈政男認為，吳怡農說大罷免操盤手與相關名嘴對大罷免選情判斷錯誤，才會投票結果落差這麼大！這完全是客觀的評論，問題是，綠營至今沒辦法接受大罷免大失敗是自己的問題，當然也就不會檢討自己。最可笑的是，大罷免的綠營頭號戰犯，竟然裝蒜：誰是大罷免操盤手？誰誰誰？我沒遇過！

民進黨今年整個上半年力推大罷免，以完敗收場。（資料照／柯建銘臉書）

沈政男揶揄，啊你不去照鏡子，以為自己是黑熊，實際上是青竹絲，當然不會遇到！我就說，以他們這種脫離現實的狀況，在未來的選舉，勢必再次栽跟斗！吳怡農說操盤手與名嘴都預估會大罷免會贏多少席！結果沒人預測準確，那是因為，啊你就沒有看對評論啊！那些操盤手與名嘴根本不會看民調，怎麼能預估選情？都是一廂情願的說法而已。

沈政男強調，當然，罷免投票在台灣，民調的準確度如何是一個問題，確實不像選舉投票的民調那麼可信，問題是，綠營的問題不是他們的民調準不準確，而是根本不會解讀民調！就只會，民調贏的時候說很準，輸的時候說是機構效應。

沈政男認為，大罷免的本質是什麼？兩個字：保皇！十三寇呢？其實大都講十一寇，也是：保皇！吳怡農此番被攻擊，以為是「黨內不能壓制不同意見」，其實本質是保皇，而為了保皇，當然就會壓制異己，這是民進黨的專長了。

沈政男表示，吳怡農忘了另一個綠營壓制異己的事件：2019總統黨內初選，賴清德聲稱蔡英文的網軍攻擊他。現在吳怡農被攻擊的狀況，跟當年賴清德被攻擊是完全一樣的，只要有人挑戰「皇上」，就會被攻擊。「皇上」是誰？眾人皆知！

沈政男指出，大罷免是因為2024民進黨輸掉了國會多數，這是對蔡英文第二任執政的否定，於是圍繞在她周圍的人認定一定是中共搞鬼，當然就要翻桌！然後大罷免的論述就成了反共剿匪了，而在此同時也種下了敗因，但他們因為不會解讀民調，以為亂七八糟的一群人在街上搖旗吶喊，就是贏定了，結果當然就是輸到脫褲。

賴清德總統兼任民進黨主席後，在大罷免一役上吞下完敗。（資料照／翻攝自王美惠臉書）

沈政男認為，吳怡農講得很對，政治是科學！問題是，綠營就不懂科學！於是只能搞意識形態的鬥爭，只是，他們也沒有什麼深刻的意識形態，本質上就是「保皇」而已，也就是找一個政治明星來投射，當成救世主，然後像小孩依偎父母一樣巴著不放，於是只要有人攻擊他們的「爸媽」，當然就反咬一口。

沈政男建議，吳怡農應該去怪賴清德，因為至今他仍搞不清楚大罷免大失敗代表「抗中保台」那一套已經過了保鮮期，卻依然冷飯熱炒，臭酸了還以為酸菜白肉鍋越煮越有味道。吳怡農自己做了台北市長可能人選的民進黨內互比民調，也公布出來，然後說，在民進黨支持者裡，他的支持度跟王世堅差不多！

沈政男強調，問題是，黨內互比式民調沒辦法推論到政黨之間的對比式民調！因為，黨內互比式民調問到了藍白支持者，要他們在民進黨可能候選人裡挑一個，這是沒有意義的！因為，他們投票的時候根本不會想到這個問題。

沈政男表示，再回到2026台北市長選舉的現實面：綠營民調領先的王世堅，為什麼堅持不選？就不必浪費時間啊！事實上王世堅在綠營能民調第一，也是因為，民調時大家就是講好玩的！路人皆知，2026台北市長這一局，就是蔣萬安的！

各界看好蔣萬安2026連任台北市長。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

香港大火八炯竟稱「兩三小時僅來一輛消防車」 網打臉嗆：消費災難

麋先生世巡香港站宣布延期 替災區祈福：陪大家一起好起來

香港大火已94死！柯煒林在台仍心繫家鄉 發聲嘆：有人不講人話