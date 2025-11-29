吳怡農選台北有機會？醫：2026就是蔣萬安的
[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安明年競選連任，壯闊台灣創辦人吳怡農有意挑戰，外界質疑他的佛系打法，他反批黨內操盤手的能力。不過精神科名醫沈政男說，吳怡農認為自己有機會勝選，可能是對民調理解錯誤，2026台北市長這一局，就是蔣萬安的。
沈政男臉書發文，點評吳怡農因爭取台北市長提名，在受訪時質疑「大罷免的操盤手不準」，而引發綠營人士撻伐的事件。沈政男認為，吳怡農隨後說的「同情當年的13寇！不應壓制不同意見！」是看到表象，但其實「本質是保皇」。
沈政男分析，吳怡農之所以認為自己選台北市長仍有機會，是依據2023年立委補選得票率增至 47% 的數據，並認為是「因為佛係打法不被理解，使得領先的中山區投票率低了松山區10%」。但沈政男反駁此觀點，稱選前民調已顯示中山區投票意願低於松山區，且吳怡農在兩區都落後對手，開票結果與民調並無太大差異。
對於吳怡農稱綠營操盤手與名嘴對大罷免選情判斷錯誤，沈政男認為這完全是客觀評論，但他諷刺綠營至今無法接受大罷免失敗是自身問題，當然不會檢討。他更嘲諷指出，「最可笑的是，大罷免的綠營頭號戰犯，竟然裝蒜：誰是大罷免操盤手？誰誰誰？我沒遇過！」
沈政男直言，吳怡農被攻擊的狀況，與2019年總統黨內初選時賴清德聲稱遭網軍攻擊是「完全一樣的」，因為「只要有人挑戰『皇上』，就會被攻擊。」他認為綠營的問題是「根本不會解讀民調！」只會搞意識形態鬥爭，本質就是「找一個政治明星來投射，然後像小孩依偎父母一樣巴著不放。」
至於2026台北市長選情，沈政男認為，綠營民調領先的王世堅堅持不選，是因為「就不必浪費時間啊！」他總結表示，民調顯示王世堅在綠營能第一，也只是大家「講好玩的」，因為「路人皆知，2026台北市長這一局，就是蔣萬安的！」
