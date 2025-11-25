吳怡農酸完黨與民眾脫鈎 明開記者會公布北市長「5潛在人選」民調

吳怡農（左一）將召開記者會，公布與綠營潛在候選人互比式民調。（資料畫面）

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取代表民進黨參選台北市長，昨天在廣播節目提及2023年補選及2025大罷免選情，脫口「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，一番言論引來黨內外砲轟，不過他未停下競選腳步，明天將在台大校友會館舉行記者會，公布以吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君和林右昌等潛在候選人進行的「互比式民調」。

吳怡農在廣播節目提到「這些比較資深的聲音們，他們的判斷在大罷免上，大家看到百分之百的大錯特錯」，還表示大罷免投票前，「已經有好多操盤手在面試那些補選區的候選人」，甚至說出「傳統政黨已經與社會大眾有一些脫鈎」。這番話讓北市議員苗博雅聽了不敢置信，還反問記者：「他這樣講嗎？」接著表示所謂操盤和算計，都不會是市民最優先的考慮。

對於操盤一說，民進黨立委沈伯洋回應，大罷免是公民運動，精神可貴，反問：「不知道操盤手在哪裡？」而吳怡農辦公室今天下午通知媒體，明天將在台大校友會館舉行記者會，公布最新民調，民調以吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君和林右昌等潛在候選人為選項，進行「互比式民調」，呼籲黨中央選對會以民調作為徵召考量，提名最能擴大民進黨社會支持的候選人。





