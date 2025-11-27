吳怡農酸「黨內操盤手」挨轟 重提13寇事件： 對錯誤不會保持沉默

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（翻攝吳怡農 Enoch Wu臉書粉專）

壯闊台灣創辦人吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，日前說出「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，引來黨內外砲轟，他今天（27日）以民進黨2006~2007年發生「十三寇」事件為例，強調「我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

吳怡農日前在廣播節目提到「這些比較資深的聲音們，他們的判斷在大罷免上，大家看到百分之百的大錯特錯」，還表示大罷免投票前，「已經有好多操盤手在面試那些補選區的候選人」，甚至說出「傳統政黨已經與社會大眾有一些脫鈎」，相關言論引起綠營內部反彈，進一步質疑他是否夠格參選台北市長。

吳怡農今天表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，「抱歉讓你擔心了」；他說，初選是政黨內部競爭的方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間，「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

2006~2007年扁政府出現執政危機，部分綠營人士因檢討內部，包括林濁水、段宜康、沈富雄等11人，被保守派認為不應該被提名立委參選人，之後傳出蕭美琴與范巽綠也被列入「十一寇」行列，合稱為「十三寇」。吳怡農今天重提「十三寇」事件，提到當年提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，連現任副總統蕭美琴也被污衊為「中國琴」。

吳怡農認為，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待，他從政的初衷，就是希望帶來改變，對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沉默。對於民進黨北市議員許淑華點名童子賢董事長披綠袍參選台北市長，他覺得不應該把重點放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，現在弔詭的狀況是，還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見。





