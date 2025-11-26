吳怡農重提大罷免翻車惹議 王世堅急踩煞車「不評論」：只會重啟紛擾

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

民進黨內圍繞「大罷免」結果的討論再掀漣漪。有自角逐2026台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農早前質疑，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果。」相關發言引起外界議論。對此，過去公開反對大罷免的民進黨立委王世堅，今（26）日下午在出席民進黨中常會前被問到是否支持吳怡農的說法，他僅表示現在再把當時的討論翻出來，只會重啟更多紛擾。

王世堅表示，他並不清楚吳怡農完整的說法，也不打算針對個人評論。（合成圖／翻攝自FB@吳怡農、王世堅）

王世堅表示，他並不清楚吳怡農完整的說法，也不打算針對個人評論。他強調，過去他曾在大罷免發生前與進行過程中向黨主席提過自己的意見，那是他該盡的本分，「我盡我應該在黨內發的聲音」。他強調，事情已經過去多時，社會自有公評，如今重提舊事，只會讓當初的紛擾重新上演。

他同時把焦點轉回政策，指出國家如今更需要關注的是未來方向。他提到，賴清德總統今日談到國防預算增加的議題，這屬於攸關國家安全的深水區，需要全民共同面對並進行深入討論。他認為，這些重大政策的重要性，遠勝過重新翻炒過去的大罷免爭議。

