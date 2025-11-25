吳怡農開嗆黨內操盤大罷免問題多 戴錫欽：真心話講得太晚了

有意爭取民進黨提名2026台北市長提名的「壯闊台灣」創辦人吳怡農，日前突對黨內開砲，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，此言論一出引發部分綠營支持者不滿。對此，國民黨台北市議長戴錫欽直言，吳怡農現在才提，若是講真心話時機恐怕太晚了。

國民黨台北市議長戴錫欽。（資料照／中天新聞）

吳怡農昨（24）日接受《新聞放鞭炮》專訪時，被問到2023年立委補選以5000票之差輸給王鴻薇，為何採取佛系打法，導致很多支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農表示，自己當然不認同這樣的評價，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。

壯闊台灣創辦人吳怡農。（資料照／中天新聞）

吳怡農表示，佛系打法不是自己說的，自己不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但絕對挑戰對手的立場與政見，這是大家可能的誤會，台北市民期待的是理性的討論。他進一步指出，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票。

對於吳怡農的說法，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今（25）日表示，尊重吳怡農說法，但罷免運動是公民團體發起，並沒有操盤手，「我畢竟也是幫忙了很多，我從一開始幫忙到現在，我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡」。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

吳怡農對黨內自家人和名嘴開砲，戴錫欽今日在出席文化局活動，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看這件事。戴錫欽回應，如果吳怡農講的是真心話，那時機恐怕稍微晚了一點。他也提到在大罷免那段時間，其實民進黨內的確有像立委王世堅等人表達不同看法，儘管當時也遭到民進黨內的一些批判，但至少在那個時間敢講出這樣的真心話，恐怕更值得肯定。

