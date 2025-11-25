吳怡農開嗆黨內操盤手有目的？藍議員起底：不要被騙

欲爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨（24）日怒嗆黨內操盤手與名嘴，若真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「沒有爭取到社會支持，這是最現實的」。國民黨台北市議員詹為元表示，吳這番話雖看似很理性，但只要回頭看吳面對罷免王鴻薇時的作為，「大家不要被騙啦」。

針對部分民進黨支持者認為吳怡農在2023年的立委補選打法過於溫和一事，吳昨接受節目專訪時反擊，認為不少名嘴與黨內操盤者沒看懂選民結構，強調自己的策略並無問題，更稱這些操盤手如果真的這麼會選，「大罷免不會有這樣的結果」。

對此，詹為元今在臉書表示，吳怡農這番話看似好像很理性、好像反對藍綠仇恨，甚至直接打臉民進黨立院黨團總召柯建銘與身兼民進黨主席的賴清德，但若去看吳怡農當時面對罷免王鴻薇的作為，一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇，「大家不要被吳怡農騙啦」。

詹為元質疑，當時吳怡農怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？結果現在為了選台北市長，就跳出來假理性、假中道，甚至還因此背刺自己的同黨同志，民進黨的朋友恐怕也會感到心寒。

台北市議會民進黨團7月23日在台北中山區榮星花園曾舉辦罷免大造勢，吳怡農也有現身宣講，當時吳強調民主不是4年選一次，這次罷免不只對國民黨，也是對所有政治人物的警告，選民每天都會監督。

