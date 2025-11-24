吳怡農開嗆黨內操盤手 黃揚明酸：北市提名沈伯洋機率愈來愈高了

誰代表民進黨參選2026台北市長，挑戰國民黨現任市長蔣萬安，各界都備受關注。日前「壯闊台灣」創辦人吳怡農表態，要爭取黨內提名。吳怡農今（24）日接受專訪時，談到外界批評他「佛系打法」導致過往選戰失利一事做出反駁。他怒嗆，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，資深媒體人黃揚明大酸，「看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了」。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

吳怡農今天接受《新聞放鞭炮》專訪時，被問到2023年立委補選以5000票之差輸給王鴻薇，為何採取佛系打法，導致很多支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農表示，自己當然不認同這樣的評價，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，解或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。

廣告 廣告

「壯闊台灣」創辦人吳怡農。（資料照／中天新聞）

吳怡農表示，佛系打法不是自己說的，自己不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但絕對挑戰對手的立場與政見，這是大家可能的誤會，台北市民期待的是理性的討論。他進一步指出，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

對此，黃揚明在臉書發文，分享吳怡農在節目的這段發言，「有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，甚至在投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果差這麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機」。最後黃揚明做出結論，看樣子台北市提名沈伯洋的機率愈來愈高了。

延伸閱讀

美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

影/民進黨火速切割「垃圾山里長」！黃揚明：對高雄選情焦慮

影/傳綠想派林佳龍選桃園市長 黃揚明示警恐兩頭空：有人想要外交部長位子