即時中心／高睿鴻報導

不久前公開表態，有意代表民進黨出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為了駁斥外界質疑其選戰打法過於「佛系」、導致曾先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，某些黨內操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；甚至更說，傳統政黨與社會大眾已有些脫鉤。對此，綠委吳思瑤、沈伯洋相繼回應了。

廣告 廣告

面對外界質疑，過去與國民黨的蔣萬安、王鴻薇打選戰時，態度過於溫吞、佛系，導致連吞兩敗，吳怡農不甘示弱反嗆，「如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果；催出6成投票率，結果不同意大於同意票，和原先那些資深的聲音，判斷差那麼多」。甚至還說，由此可看出，傳統政黨已經與社會大眾有些脫鉤；同時亦強調，應看清台北市選民的結構，佛系打法有其優勢、訴求必須理性、應避免挑起藍綠對抗仇恨。

對於吳怡農的說法，沈伯洋今（25）向記者表示，尊重任何人對選戰策略的想法；但也強調，罷免運動就是一個由公民發起的活動，根本不是由誰操盤。他繼續說：「畢竟在這個過程，我也幫忙了很多，但從一開始幫到現在，都沒有遇到操盤手！根本不知道操盤手在哪」。沈伯洋重申道，這是一個公民運動，自己也覺得公民運動的精神很可貴；從頭到尾，民團想提醒大家的重點就是，財劃法修正、憲法法庭崩潰、罷免權被沒收，每件事都可能動搖國本、毀壞國家。

因此沈伯洋說，這個運動一直持續到現在，雖然大家都有點受傷，但所有人還是繼續努力，畢竟這些事情仍然很重要。

快新聞／吳怡農開嗆「這麼會選大罷免怎慘敗」！ 沈伯洋、吳思瑤都回應了

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

吳思瑤則表示，既然吳怡農有志參選台北市長，就尊重他任何對於選舉策略的看法、以及他想採取的選舉方式。她也相信，民進黨具備良好的民主體制，未來會透過徵召的過程，全黨一起協調出一個最強人選。但關於大罷免這件事，吳思瑤則強調，並不是誰在操盤，而是公民朋友想為國會的亂象「撥亂反正」，這是一個集眾人之力、想挽救台灣民主的公民運動；「沒有誰操盤、誰領導這件事，大家都是共同參與者」，她說。

吳思瑤接著指出，大罷免雖然沒成功，但至少也讓我們清楚地意識到，在對方的雙主場（市長、立委都由國民黨或民眾黨掌握）作戰，想打贏罷免這場仗確實難度高；因此她說：「我們也能藉此得知，民進黨在地方的經營、組織層面，甚至是面向社會的論述，都還需要再強化」。

快新聞／吳怡農開嗆「這麼會選大罷免怎慘敗」！ 沈伯洋、吳思瑤都回應了

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

吳思瑤因此重申道，大家都很正面看待大罷免，即便沒能成功，但卻有機會為民進黨帶來地方經營、組織深化；乃至於對選舉的規劃，都有更加精進、更多檢討、更為團結。「我想，我們要正向解讀，大罷免給予民進黨人的這些啟發」，她說。

原文出處：快新聞／吳怡農開嗆「這麼會選大罷免怎慘敗」！ 沈伯洋、吳思瑤都回應了

更多民視新聞報導

公費流感疫苗最快「這時」打完 疾管署今宣布加購15萬劑

強硬喊「中國是外國」！竟遭國民黨嗆「毀憲下台」 劉世芳回擊了

傅崐萁提案讓中配參政！他曝「法案已排審」130字開罵了

