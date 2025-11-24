吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣

▲「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。

吳怡農今日在《新聞放鞭炮》專訪中，針對2023年立委補選因為採取佛系打法，以5000票之差輸給王鴻薇，惹怒很多支持者一事表示，不認同這樣的評價，依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是砲灰、應該是大敗，但其實大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，解或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。

廣告 廣告

吳怡農指出，中山松山選區是台北市的縮影，選區結構就是基本盤藍大於綠，這是要面對的競爭現實，因此訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨。

吳怡農坦言，自己失敗在沒有好好去溝通，只是沒有攻擊、汙辱對手，不代表沒有挑戰對手的立場與政見，佛系打法可能是大家的誤會，沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略，讓當時的氛圍影響支持者的士氣，最後導致領先的中山區投票率比松山區投票率低了10%。

話鋒一轉，吳怡農開嗆，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票，跟原先那些資深的聲音判斷的差那麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨最怕的人！台南市長最新民調出爐 陳亭妃支持度「超震撼」

普發全民國防手冊！邱毅揭賴清德盤算：比陳水扁、蔡英文高明

王義川「挺日餵食秀」掀網暴動！他直呼：男神讓你食慾大開