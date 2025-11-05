吳怡農駁基層互動、公職歷練不足：過去5年每天跑基層

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農近日正式向民進黨中央遞交意願表，爭取2026台北市長選舉提名，他今（5）日上廣播節目《POP撞新聞》專訪表示，過去5年來每天都在基層努力。

吳怡農資料照。（圖／中天新聞）

吳怡農表示，外界質疑他與基層互動不足，但壯闊台灣聯盟在過去5年內，已為近3萬人提供緊急應變知識培訓，並與600多個基層單位合作，包括學校、教會、社區、企業及社福團體。吳怡農認為，基層的定義不應侷限於里長或樁腳，還包括組織與家庭。

針對過往兩次選舉失利及缺乏公職歷練的批評，吳怡農以前總統蔡英文及前台北市長柯文哲為例，稱政治素人同樣能在選舉中取得成功。吳怡農還提到，台北市長蔣萬安的政治經歷也僅限於待過一個立委辦公室，吳怡農認為選民更重視候選人的主張、能力與信任度。

目前民進黨內台北市長選舉提名人選尚未明朗，除了吳怡農外，外界也點名立委王世堅、前民進黨秘書長林右昌、立委吳思瑤、台北市議員苗博雅等。吳怡農表示，他尊重黨內初選的公平競爭，並期待透過初選找出最具影響力與民意基礎的候選人。

