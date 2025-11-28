吳怡農點名大罷免操盤手失敗 溫朗東氣炸：搭便車還嫌車不好

溫朗東對吳怡農的大罷免一說相當不滿。（圖：IG）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意角逐台北市長，近日在專訪中指出「若黨內操盤手與名嘴真有本事，大罷免就不會落得如此結果」。這番言論掀起爭議。評論員溫朗東在節目中開酸，操盤確實失當，不然當初也不會推派吳怡農。溫朗東質問，面對藍營立委王鴻薇長期的強勢攻勢，吳怡農這兩年究竟做了什麼？痛斥對方「搭便車還嫌車不好」，卻未在關鍵時刻承擔責任。

溫朗東最近在節目中談到，參與大罷免的人承受了沉重壓力，包含法律層面還是社會輿論都是一場艱難過程。但這些付出者並未整天以傷口示人，也沒有急著邀功。反觀吳怡農批評黨內操作，卻沒看到他在關鍵時刻站出來。認為既然他不是承擔風險最多的人，又憑什麼指責那些真正在前線的成員？

在溫朗東的眼中，這件事情跟黨內什麼派系、力量都沒有關係，而是沒有為這件事情付出時，憑什麼罵這些幫忙付出的人？他形容對方以「文青姿態」掩蓋實際行動不足，並反問「壯闊台灣的伏地挺身」是否真能代表政治實質作為。溫朗東強調，不要搭完便車就把整台車戳破推走，還說這台車很爛怎麼亂開，那怎麼一開始不去承擔這些事情？