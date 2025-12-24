吳怡農：不排斥兩岸交流 去過中國很多次

（中央社記者葉素萍台北24日電）爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，他不排斥兩岸交流，他自己也去過中國很多次，台灣有很多可以跟中國分享的東西，但若是他來做，他會把城市交流擴大為更廣泛的官方國際雙城論壇，希望可以跟更多的城市交流。

吳怡農今天接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」專訪。

對於台北市長蔣萬安因19日發生隨機攻擊事件決定縮短雙城論壇行程，吳怡農表示，相信蔣萬安有聽到大家的心聲，所以把時間縮短。

吳怡農認為，台北市應該做更多的國際論壇，不要只想台北市該不該跟上海做雙城論壇，也應思考台北市跟澳洲、美國、東京等城市要不要做更多的正式官方交流，特別是在公共安全。

吳怡農說明，希望看到更多實質的經驗交流，「但應該不會想去跟上海學怎麼監控民眾，這不符合我們的價值；上海應該也不會想跟我們學怎麼去鼓勵更多的公民社會活動，這個價值也不符合他們的需求」。他認為，城市間的交流還是要考量文化與價值觀的不同，但只要對台北市的發展、施政有幫助，相信大家都會支持更多的國際交流。

吳怡農指出，他過去參訪澳洲時，看到在緊急應變上面做得很好，從聯邦到地方都有串連；他認為，台灣要如何整合協作，若可以跟澳洲官方交流應該也會很有幫助，希望台北市可以朝更國際化城市發展，不要只停留在台北跟上海。

吳怡農強調，他不排斥兩岸交流，他自己也去過中國很多次，台灣有很多可以跟中國朋友們分享的東西，但若是他來做，他會把城市交流擴大為更廣泛的官方國際雙城論壇，希望可以跟更多的城市交流。（編輯：張若瑤）1141224