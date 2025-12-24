吳怡農：不排斥延續雙城論壇、我自己也去過中國很多次

壯闊台灣協會理事長吳怡農24日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 台北上海「雙城論壇」即將於27、28日於上海舉行，國民黨籍市長蔣萬安將出席。但民進黨市議員則嗆蔣萬安應該去談小紅書詐騙等議題。壯闊台灣理事長吳怡農今（24）日接受訪問時表示，他若當選市長，不排斥繼續舉辦，「 我自己也去過中國很多次」。至於現在政治僵局，他也質疑，「其實很多政治人物幾乎只看自己基本盤」，「如果政治把圈子越做越小」，就會進入惡性循環，更多碰撞與對立。

對於若當選台北市長，會繼續舉辦雙城論壇，吳怡農說，「我個人不排斥，我自己也去過中國很多次，我覺得我們有很多可以跟中國朋友分享的」。但她會把雙城論壇擴大為更廣泛的官方的國際論壇。台北市政府跟其他國家的市政府。

對於憲法法庭，吳怡農說，三權分立就是需要司法權來處理立法與行政的碰撞，但目前大法官也面臨癱瘓危機。不管是財劃法要不要署爭議，這是一個政治僵局，這樣下去是沒有一個結果的。這是大家不願意看到的。

吳怡農也說，這個是沒辦法透過程序來解決的，因為大家就是利用程序造成今天的僵局。將心比心、理性討論，他期待各政黨領導人能夠坐下來好好談一下，在意見不合中尋求妥協及中間值，最基本可以讓政府運作的方式。

吳怡農說，現在預算審議卡在那裡，他強調，不分政黨，這不是一個民選政府應該樂見的。社會大眾期待或許不是完美的民主制度，但希望政府可以運作、政治人物可以妥協、政黨可以做事。「其實很多政治人物幾乎只看自己基本盤」，如果問中間選民，很多是不知道他們在吵什麼。「如果政治把圈子越做越小，會讓更多人感受到這個30年的民主實驗跟我們越來越沒有關係，那我可能就不去投票」，就會進入惡性循環，更多碰撞與對立。

