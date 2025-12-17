吳怡農「不收企業捐款」 王世堅：有些人有潔癖、在法規內不能說誰對誰錯

民進黨立委王世堅。楊亞璇攝



有意參選2026台北市長選舉的壯闊台灣理事長吳怡農昨晚（12/16）正式宣布未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款。民進黨立委王世堅今（12/17）直言，有的人可能比較潔身自好、潔癖，他認為一切就按照法規來做判斷，如果在法規之內，誰都不能去說誰對、誰不對。

王世堅下午出席中常會前，被問及吳怡農宣布不收企業捐款，王世堅回應，其實只要是符合《政治獻金法》規定，每一位候選人都遵守，有不同的做法，有的人可能比較潔身自好、潔癖，不收大筆金額，但《政治獻金法》都有規定，只要不超過額度都是合法的。

王世堅認為，在《政治獻金法》、《選罷法》的規範之下，每一位候選人有自己的選擇，吳怡農只是發表了他的選擇跟看法，所以各界也都尊重。

至於此舉會不會污名化企業捐款？王世堅表示，這就是每個人不同的看法，但《政治獻金法》也有規範企業的捐獻額度，國家已經算是很嚴格地把企業介入議員、立委、縣市長未來的問政、運作方面，都已經壓到最低的程度，因此，他認為一切就按照法規來做判斷，如果在法規之內，誰都不能去說誰對、誰不對。

