吳怡農「互比式」民調黨內第二：落後王世堅22% 民進黨支持者僅輸2%

壯闊台灣協會理事長吳怡農 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 爭取民進黨提名台北市長候選人的壯闊台灣協會裡市長吳怡農，今(26)日公布民進黨內候選人「互比式」民調，雖然他在所有選民裡，支持度11.3%落後第一名的王世堅33.0%一段距離，但在民進黨支持者裡，他則僅以20.3%落後王世堅的22.7%。

根據民進黨民調規則，如果民調進行時，對手陣營已經有候選人，採取跟對手「對比式」民調。而台北市現任市長蔣萬安會尋求連任，但吳怡農採取這個「互比式」民調，與黨內可能進行的方式有所不同。而這次互比式民調的對手，分別納入王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄧麗君、林右昌等人。並詢問第一支持及第二支持對象。

這份民調由吳怡農委託山水民調公司執行，經費來源是吳怡農上次選舉賸餘政治獻金，市話、手機各半，共成功訪問台北市民1,075人。

根據吳怡農民調，在所有選民裡，王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄧麗君、林右昌的支持度（%）分別為，33.0、11.3、8.6、5.9、2.8，但就單計民進黨支持者部分，則為22.7、20.3、16.9、9.9、5.1。吳怡農強調，他在綠營的支持者裡僅落後王世堅2個百分點。

另外，在「非藍白支持者」(民進黨、不偏任何政黨及其他），的第一支持者裡，王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄧麗君、林右昌的第一支持度（%）分別為，24.2、15.3、11.2、6.8、3.9。

吳怡農認為，他民調目前第二，落後王世堅 8.9個百分點，但領先沈伯洋及其他潜在人選。同時，有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，顯示吳怡農最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

吳怡農表示，「這五個人選中我是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知。但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。」他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

至於為何採取黨內互比式民調，其沒把苗博雅也列入調查，吳怡農說，如果採取對比式民調，因為離選舉還有一年，現任者跟他們的落差會非常大，所以，不管取多少樣本數，都會有很大的落差範圍。至於沒有納入苗博雅，吳怡農說，沒有納入非民進黨人士是因為，他們現在在爭取民進黨徵召。而沒有特別強調全民調的支持度，因為要強調誰「在非藍白支持者」裡最有競爭力，要回答在藍白歸隊後，誰最有機會去擴大社會支持。

至於先前上節目稱大罷免操盤手也沒有預測到罷免結果，吳怡農澄清，他不是在檢討公民團體，而是針對名嘴與專家對於罷免的預測。

不過，媒體也追問，為什麼不直接講操盤手就是民進黨立院黨團總召柯建銘及黨主席賴清德，吳怡農說，他不知道賴清德總統有沒有給過預測，而他提出這個回應，也不是要找戰犯或追究政治責任。

至於會不會尋求民眾黨支持者支持或進一步找柯文哲溝通，吳怡農則稱，「沒有所謂我們不應該接觸，努力溝通的對象，大家都是台北市民」，「我會找所有的市民」。

至於如何評論立委王世堅，吳怡農說，「他的幽默是我沒有辦法比的，我也沒有辦法用雞排跟王委員競爭，我這一路走下來，在基層的投入公共事務，最多選民給我的肯定，就是我比較多元的背景，我在跨國企業工作，也成立NGO，並在中央部門與行政單位也歷練過」，這樣的多元背景是他與許多人選最大的不同。

