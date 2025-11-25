吳怡農「大罷免操盤不利說」藍也不買單 楊智伃：宛如Bubble Boy

吳怡農。楊亞璇攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農昨砲口對內，批「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，遭綠營反彈，藍營也不買單。國民黨前發言人楊智伃今批吳，罷免時一套、專訪時一套，宛如Bubble Boy沒內容。

楊智伃表示，大罷免過程，吳怡農還力挺罷免藍委王鴻薇，稱「大罷免這是對所以政治人物的警告」，請問哪一個才是吳的真心？

楊智伃揶揄，吳怡農長期以來，政治上主打小英牌，政策上也像空心菜一樣一場空，批評別人時沒有具體內容，自己講話更是全憑情緒與氛圍；吳說台北市長蔣萬安是 nice guy，可實際上吳怡農本人更像 「Bubble Boy」，乍看夢幻繽紛、戳一下就破。

廣告 廣告

楊智伃更批評，吳怡農一路走來始終如一，拿不出任何具體政策來做評論，提醒吳，努力要落地、要配得上你的野心。

更多太報報導

吳怡農直言「黨內操盤手會選大罷免不會這樣」 李正皓：差不多就好

吳怡農指「這麼會選」大罷免不會輸 沈伯洋：從頭到尾沒遇過操盤手

拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」