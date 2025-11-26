吳怡農：民調僅落後王世堅 有底氣突破基本盤

（中央社記者葉素萍台北26日電）爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天公布民調，表示在「非藍白支持者」當中，他名列第二，僅落後立委王世堅，顯示他有底氣突破綠營基本盤，爭取更多市民支持。

吳怡農召開記者會，公布以吳怡農、王世堅、民進黨立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌5位潛在候選人為選項，進行「互比式民調」結果。

吳怡農說，他在「非藍白支持者」中排第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先其他潛在人選。另有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」優先人選，顯示他最有底氣突破現在綠營基本盤，爭取更多市民支持。

吳怡農說，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7%，領先吳怡農的20.3%，兩者2.4個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1%。吳怡農認為，由此看到他在綠營基層中的爆發力。

吳怡農說，5人中他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。他會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。

這份民調由山水民意研究股份有限公司進行，訪問對象為設籍台北市20歲以上成年人，訪問日期為11月20日至11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

媒體詢問，民調為何採互比，而非與台北市長蔣萬安對比。吳怡農說，離市長大選還有1年，現任者已有3年政績，對比式民調不用做都知道結果，落差會非常大。他理解黨初選機制有一定遊戲規則，但目前要研究誰在北市最可能擴大社會支持、最有競爭力，一定是透過互比式民調。

另外，吳怡農日前對大罷免操盤手發言引爭議，他解釋，發言脈絡不是在檢討公民團體的努力，而是談名嘴專家們對罷免結果的預測與結果的落差。北市是艱困選區，不能像以前憑感覺選出「好像有競爭力的人」，應採更科學的評斷依據。（編輯：萬淑彰）1141126