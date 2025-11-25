吳怡農「民進黨內操盤手會選大罷免不會這樣」 李正皓：差不多就好

記者李鴻典／台北報導

民進黨目前唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（24）日稱「民進黨內操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」引發熱議。政論節目主持人李正皓批評「差不多就好」。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

「請你支持我參選台北市長」。吳怡農昨天表示，自己看到台北未來的問題，並且有解決方法；他能擴大社會支持，重現「小英成績」；自己持續學習和進步，強化社會對話。

吳怡農說，知道2023年補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但——輸在中山區的投票率比松山區低了10％，表示他與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會，因此沒有出來投票。其實，兩次的選舉，我們在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄。所以接下一年，他會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

吳怡農還說，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，「操盤手的預測也常常與民意脫節——這是大罷免結果不如預期，我所學習到的」。因此，面對台北市的選戰，他會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

政論主持人李正皓則轉貼一篇《中國評論通訊社》報導吳怡農說法的報導批評，「差不多就好，吳怡農」。李正皓還說，有人問為什麼是《中評社》的新聞，「我只問，為什麼這些話《中評社》會拿來做新聞」。

