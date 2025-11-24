吳怡農：民進黨錯判民意 與社會脫節

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，爭取代表民進黨參選台北市長。（本報資料照片）

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，但黨內有雜音，認為他不適合挑戰市長大位。吳怡農24日接受節目專訪時怒嗆黨內操盤手與名嘴，如果他們真的這麼會選，今夏大罷免不會有這樣的結果，「沒有爭取到社會支持，這是最現實的」，沒看清台北市選民結構，是個危機，無意中已經和社會大眾脫節。

有意角逐2026台北市長的吳怡農是新潮流大老吳乃仁的侄子，其父吳乃德是台灣民間真相與和解促進會發起人，同樣隸屬新潮流。前總統蔡英文刻意栽培吳怡農成為新生代選將，首先安排他進入國安會任專門委員，接著投入2020年台北市立委選戰，又參加2023年補選立委，2次選舉皆失利，被質疑與基層連結不夠深，黨內對他代表民進黨參選台北市長，有所保留。

部分綠營支持者認為吳怡農在2023年的立委補選打法過於溫和，但吳怡農昨日接受訪問時反擊說，不少名嘴與黨內操盤者根本沒看懂選民結構，他強調自己的策略並無問題，更直言，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。

吳怡農談到2023年補選時，僅以5000票落敗，並非他選得不好，而是外界分析錯誤。他認為，中山、松山是台北縮影，藍大於綠是選民結構現實。選舉訴求必須理性，不能靠挑動對立。他透露，那場選舉曾經長期領先，只是自己錯在沒有及早向媒體和支持者說明策略。

他提到，從大罷免可以清楚看到，雖然催出6成投票率，「結果卻是不同意票大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的，「他們可能太久沒有去了解、或者不願意去看清楚台北市選民結構，這會是危機。」

吳怡農點出，當時有些資深媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多。他認為，「傳統的政黨」已經跟社會大眾有一些脫鉤了。節目主持人立刻直言「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。

不過，吳怡農的建言，令黨內同志覺得很刺耳。綠營人士指出，吳怡農歷次敗選，與地方連結不足，無法發揮母雞帶小雞，恐怕是知道自己很難被提名參選台北市長選舉，因此才需要靠頻繁操作議題來創造討論度，但這種做法不會真正轉化成支持度，反批「吳怡農才是離現實最遠的」。