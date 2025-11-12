吳怡農、王世堅恐出局？曹興誠勸賴清德「徵召他選台北」：各方面都輾壓蔣萬安

​民進黨立委沈伯洋遭中共發布「全球通緝」，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜，應該跨黨派聲援沈伯洋、以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；聯電創辦人曹興誠指出，賴清德應該很清楚，韓國瑜不會把賴清德的喊話放在心上，如果真的要力挺沈伯洋，就應該在2026大選徵召他選台北市長。

曹興誠透過臉書發文坦言，賴清德如果想要具體、有力的聲援沈伯洋，應該要透過徵召他選台北的方式；曹興誠解釋，中共對我國立委發布全球通緝，我們就應該請他出來選首都市長，這樣不僅可以展示台灣人維護主權和自由的決心，也可以讓大家都做沈伯洋的後盾。

「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」曹興誠指出，沈伯洋無論是學歷、經歷、能力，還是誠懇、苦幹、親民愛台的性格，甚至是民間聲望「都輾壓蔣萬安」，曹興誠認為，中共就是因為看出沈伯洋對蔣萬安的威脅，才不擇手段的抹黑、打擊；而曹興誠也表示，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開進行兩場辯論，中文、英文各一場，就可以讓大眾看出「誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。

曹興誠感慨，賴清德近期的用人決策破受台派質疑，「徵召沈伯洋」將會是一掃台派疑慮的定心丸，不僅能間接提升民進的2026、2028選情，也是最能維護台灣主權和人民尊嚴的方式，曹興誠直言「兼具其他許多正面效益」。

