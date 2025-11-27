吳怡農「綠營基層也不挺」還自爆落後民調？黃暐瀚曝背後考量：在走一條險路

​藍綠白積極備戰2026大選，其中由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更被視為焦點選區之一；民進黨部分除了已表態的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，立委王世堅、前秘書長林右昌、行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋都被點名出戰。吳怡農昨（26）日公開最新民調透露，自己在非藍白支持者中獲得第二高的支持度，僅次於王世堅。資深媒體人黃暐瀚指出，吳怡農之所以公開自己「落後」的民調，主要是為了積極拓展中間選票。

黃暐瀚在《57爆新聞》節目中指出，吳怡農之所以大動作召開記者會、公布相關民調，就是因為最強的王世堅無意參選，而自己作為第二強的人選，要把球踢回選對會。

吳怡農自認是「藍綠仇恨值」最低的人。（資料照，顏麟宇攝）

「吳怡農並非亂公布這份民調」，黃暐瀚指出，吳怡農此舉是為了告訴大家，即便各界認為他太佛系，但「最沒藍綠仇恨值」反而是他最大的優勢，更是為了傳達「只有他才能為綠營打開新局面」的訊息。

黃暐瀚進一步表示，吳怡農走的是一條險路，畢竟雖然藍綠仇恨值較低，但他最大的考驗在於「自己人」，畢竟除了選對會、秘書長徐國勇等人之外，基層議員不挺、親綠粉專／選民不待見他，都會成為選對會考量的因素之一。

