吳怡農2026再挑戰蔣萬安？張斯綱預測：這人機率較高

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨(10月31日)前往民進黨中央遞交爭取台北市長提名參選意願表，並表示「我相信絕對可以成功，我們一定要成功！」外界認為，這是他繼2020年立委選戰，再度與台北市長蔣萬安上演「雙帥對決」。國民黨台北市議員張斯綱表示，吳怡農2026再戰蔣萬安？但是賴清德心目中最好的人選，民進黨立委吳思瑤的機率比較高。

張斯綱昨(10月31日)在《國民大會》節目中表示，吳怡農把蔣萬安列為他未來政治競爭唯一的對手，因為他可把自己的地位拉高，對吳怡農來說是很好盤算的選舉。吳怡農現在沒有公職、黨職，沒有曝光率，一旦他取得民進黨台北市長候選人身分的話，大半年都有他的畫面，什麼問題都會去問他，因為他會跟蔣萬安辯論，還會掃街，甚至吸引很多農村農婦，一起去跟他拍照；所以這個算盤打下來，當然是一個絕對加分的算法。

張斯綱接著指出，而且就算吳怡農輸給蔣萬安，也可以墊高吳怡農未來爭取其他位置的職務，等於大半年他有一個很好的曝光，未來可選立委、不分區，或是其他的政治職務，而且他很衷心外交等等事務，對他來說，是個穩賺不賠的選戰，所以就遞件申請。

不過，張斯綱認為，吳怡農不是賴清德心目中最好的人選，吳思瑤的機率比較高，她是嫡系子弟，過去大罷免還為民進黨出生入死，自己弄得滿身腥，論功行賞、而且以派系來說，吳思瑤比吳怡農的機率還要高。

