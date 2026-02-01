吳怡霈主持股王尾牙驚呆！信驊股價「一週狂漲百萬」 看專利頒獎傻眼：隔行如隔山

吳怡霈坦言這場尾牙讓他很緊張。翻攝吳怡霈臉書

吳怡霈近日在社群平台分享自己今年接到的尾牙主持任務，她坦言這是「最不可思議也最緊張」的一次。對象正是台灣股王信驊科技，光是主持當天的股票價值就高達800多萬元，短短一週後更飆破900萬元，讓她直呼「實在太扯了」。

頒獎內容艱深 隔行如隔山的挑戰

這場尾牙的重頭戲是頒發「創新研發專利」給工程師們。吳怡霈為了主持前，反覆練習專業的中英文術語，雖然現場能流暢宣讀，但她坦言內心仍疑惑「我還真的不知道這些專利實質上是在做什麼」，深刻體會到所謂「隔行如隔山」的真諦。

吳怡霈主持尾牙。翻攝吳怡霈臉書

尾牙現場如高規格國際研討會

不同於傳統熱鬧尾牙，吳怡霈形容這次活動宛如「國際高科技研討會」。台下員工男性西裝筆挺、女性穿著優雅，眾人手持細長白酒杯輕聲寒暄，整場充滿專業與美感的氛圍，讓她對信驊科技的企業文化留下深刻印象。

展望未來 董事長祝願企業一飛沖天

吳怡霈指出，董事長在台上致詞時提到2026-2027年的前景樂觀，並幽默比喻今年是馬年，信驊科技「這匹馬果真要一飛沖天」。這次高規格尾牙不僅讓她緊張，也給她帶來難忘的主持經驗與深刻印象。



