吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她常受邀主持活動節目，近日，她接下「台灣股王」信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。

吳怡霈透露這是一場讓她緊張的尾牙，提到在她主持當天信驊科技股價一張800多萬，已經足夠她吃驚，沒想到一週後，股價一路攀升到一張「飆破900多萬」，吳怡霈對於這樣的成長速度感到瞠目結舌，連忙表示：「太扯了」。

廣告 廣告

然而，吳怡霈形容當天宛如參加研討會，原來是台下的同仁，男士都穿的西裝筆挺，女生們則是優雅得體，一同舉著細長的白酒杯敬酒，吳怡霈表示尾牙現場不僅不吵鬧，反而多了一份專業美感，貼文曝光後，不少網友討論起股價，有的人持續看好，但也有網友認為恐怕週一會跌。

吳怡霈主持尾牙。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力

停車費省錢秘招曝！男星實測「150直接變0元」 網讚：台灣人友善默契

Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情

具俊曄喪妻近一年首鬆口！他雨天也堅守墓園 落淚：熙媛比我辛苦

