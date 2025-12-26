吳怡霈化身黑道大姐頭！揭露「未成年車手」高薪打工內幕 霸氣鎮壓全場

吳怡霈飾演掌控車手金流的大姐頭。小公視提供

沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》本週（27日）推出「車手詐騙案」，以近年屢見不鮮的「高薪打工」陷阱為題，帶觀眾直擊詐騙集團如何一步步引誘學生上鉤。節目不只還原犯罪流程，更透過角色設定，讓人看見金錢誘惑背後的危險真相。

本集最大亮點，莫過於吳怡霈的霸氣登場。他飾演掌控車手金流的大姐頭，一出場便毫不囉嗦地反鎖大門，瞬間讓成仁高中偵探社社員全體愣住。下一秒，他豪邁拎出一個裝滿代幣的手提箱，氣場全開，彷彿一秒走進黑社會交易現場，拍攝氣氛直接降到冰點。吳怡霈這次不只拚氣勢，還得同步考驗邏輯與反應能力。他必須根據學生的提問與表現，即時判斷是否「放行線索」，讓整場互動充滿心理博弈。

視網膜（左）與吳怡霈（右）於《成仁高中偵探社》交鋒。小公視提供

林家佑則化身詐騙集團接頭人，在最終交易現場現身。低調、冷靜、話不多的他，與吳怡霈的強勢形成鮮明對比。隨著學生與警方聯手佈局，交易當場被揭穿，林家佑飾演的角色人贓俱獲、直接被逮，讓整起潛伏行動畫下句點，也讓觀眾鬆了一口氣。

林家佑化身詐騙集團接頭人 交易現場人贓俱獲。小公視提供

節目也點出，現實中不少未成年車手正是被「輕鬆高薪」、「短時間賺快錢」的話術吸引，卻在不知不覺中淪為犯罪鏈條的一環。依刑法與相關法規，擔任車手不僅涉及詐欺，還可能面臨刑責與高額賠償，代價遠比想像中沉重。

製作單位表示，這一集希望提醒觀眾，世界上從來沒有不勞而獲的高薪工作，任何看似快速致富的機會，背後往往都藏著陷阱。不要因為一時的好奇或貪念，讓自己走進無法回頭的局。



