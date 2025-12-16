吳怡霈日籍尪嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父1句話秒殺！

娛樂中心／饒婉馨報導

藝人吳怡霈自從與日籍丈夫AKIRA（桑原）結婚後，常在社群媒體分享兩人的甜蜜生活。她近日在網路透露一段有趣的對話，起因是兩人造訪薑母鴨店時，店內特有的「矮桌矮椅」設計，讓習慣日式桌椅的AKIRA感到新奇並引發夫妻間的討論，沒想到，這段對話最後被吳怡霈的父親一語神回覆「終結」，隨即在網路上引發粉絲熱烈討論。





吳怡霈日本尪嫌：薑母鴨桌椅太矮好難坐！她爸犀利「神回覆」吸40萬人朝聖

薑母鴨店家的內用座位通常都是矮桌矮凳，讓吳怡霈（右圖最左）的日籍老公桑原（右圖最右）無法理解。（示意圖／民視新聞、IG@wuipei29）

廣告 廣告

女星吳怡霈14日在Threads上分享一段家庭對話，引發網友熱議，她寫下「日本先生問： 為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！！」、「台灣老爸：你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？！」，表示對話結束，台灣勝，但她也真心困惑為什麼薑母鴨桌子這麼矮，並發文向廣大網友求助。貼文曝光後，許多有才網友回「因為吃薑母鴨很接地氣，所以要離地上近一點多接一點地氣」、「因為桌子椅子比較矮，鴨子比較容易爬進去鍋子裡」、「高處不勝寒…」、「桌子太高很容易有『高血鴨』」，她本人也親自回覆「好吧你的說明我買單」。









吳怡霈日本尪嫌：薑母鴨桌椅太矮好難坐！她爸犀利「神回覆」吸40萬人朝聖

網友猜測各種原因，並指出榻榻米才是真的難坐。（圖／翻攝自 Threads ＠wuipei29）

有網友對此指出，YTR蔡阿嘎在個人節目中曾解答是因為翻桌率，「讓人更容易吃飽時肚子壓著會馬上離開，不提供白飯則是麵線比較不容易吃飽會有更高的利潤，這也是為什麼薑母鴨羊肉爐只要營業冬天三個月就夠賺一年份的營業額」，也有人說「是因為用炭火，拿取跟加碳火比較安全，炭火矮桌也比較溫暖」、「避免服務時熱湯打翻，方便處理」，引來40萬人朝聖、1.3萬次讚數。









原文出處：日本尪嫌「薑母鴨桌椅太矮」難坐！吳怡霈親爹「神回覆」秒殺對話吸1.3萬讚

更多民視新聞報導

混血辣妹遭粉絲狂裝熟！「蹭車蹭酒」本尊揭結局超荒謬

GD首爾安可粉絲中文喊：我愛你！他裝傻1句韓網讚

赤鬼伯伯捐「70w斗內金」！網狂誇：哇X好猛

