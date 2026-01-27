吳怡霈「早餐戒蛋、奶、咖啡」瘦4kg！ 改喝3飲品體脂降5%：根本神仙之水

45歲女星吳怡霈近期透過飲食調整，整整瘦下4公斤，也變得更加容光煥發。因為頻頻被詢問怎麼變瘦，她24日在社群平台分享自己的飲食，早餐戒掉了蛋、奶、咖啡，改喝3杯自己打的飲品，4個月下來身體變化明顯，希望也能幫助到有相同需求的網友。

吳怡霈透露，她所做的其實就只有「改變早餐菜單」，每天早上起來先空腹喝一杯常溫檸檬水，幫助排除身體在夜間產生的廢物。大約間隔20分鐘後，她再打一杯西芹汁，有抗發炎、對抗腸道壞菌的作用，還幫助她改善了多年來的便秘困擾，「喝了幾個月小腹都消失，根本神仙之水！」

吳怡霈每天早上會固定喝3杯排毒飲品。（圖片來源：臉書 吳怡霈(Patty)）

喝完西芹汁後，大約再過20分鐘，她會喝第三杯「排毒果昔」，材料包括野生藍莓、香蕉、香菜等5種。如果喝完這3杯還覺得餓，再吃一點蒸地瓜或馬鈴薯，或是打一杯無麩質的五穀漿，這樣就完成了她的「早餐儀式」。

吳怡霈分享，這份菜單她已經吃了4個月，明顯發現皮膚越來越亮，而且早上排便都很順暢，到目前為止瘦了4公斤、體脂率降低5%。她鼓勵大家，如果覺得身體沉重、皮膚黯淡、怎麼睡都累，不妨也可以試試看這種吃法。

