吳怡霈4個月體脂降5％！公開「三聖杯早餐」食譜 連便秘都消失
女星吳怡霈因長年飽受子宮肌腺症困擾，於2024年9月接受「子宮肌腺症微波消融手術」後，聽從中醫師建議，全面戒除蛋、奶與咖啡因。術後為改善體質，她開始實踐美國醫療靈媒安東尼．威廉（Anthony William）提倡的「三聖杯飲食法」，4個月下來，不僅體重從48公斤減至44公斤，體脂也下降5％，她開心表示：「連長年的便秘都消失了，皮膚也變亮！」
吳怡霈近日在IG上分享「三聖杯」為三種連續飲品組成，需依時間順序飲用，第一杯為檸檬水，在清晨空腹時飲用。她指出，肝臟在夜間進行排毒，早上喝下檸檬水能幫助身體將廢物排出，「就像清道夫一樣洗乾淨肝臟」。
第二杯是西芹汁，建議與第一杯相隔20分鐘飲用。吳怡霈稱其為「脹氣剋星」，具有抗發炎與對抗腸道壞菌的效果，「喝完通常就會有便意，小腹也消失了，根本神仙之水」。
第三杯是重金屬排毒果昔，同樣建議再間隔20分鐘飲用。內容包含野生藍莓、香蕉、香菜等五種食材，能有效吸附體內殘留的重金屬，「就像磁鐵一樣清除身體髒東西」。
她也補充說明，若三杯飲品後仍感飢餓，可進食地瓜、馬鈴薯等易消化澱粉，或搭配無麩質五穀漿補充營養，推薦給長期睡不飽、皮膚癢或肚子脹的人嘗試看看，「身體會給你驚喜的回報！」
