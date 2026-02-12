吳恭銘觀點》別讓「只要」體掏空國防--當國家安全淪為政客的勒索籌碼

在野黨習慣提條件：如只要賴清德到立法院報告。只要、只要、只要……，當「只要」的條件越開越多，國防政策本身反而消失了。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 最近圍繞國防特別條例的討論，出現一種「只要」體的格式。只要行政院通過軍人加薪、只要行政院調整警消退休金替代率、只要賴清德到立法院報告。只要、只要、只要……，當「只要」的條件越開越多，國防政策本身反而消失了。國防不再是安全需求的討論，而被轉化為政治交換的籌碼。

從多位藍白陣營政治人物的發言可以看出，這份「只要」清單正在不斷延長。國防特別條例是否通過，不再取決於戰略需求或軍事評估，而是取決於行政部門是否先滿足其他政治條件。這種操作方式，本質上已將國防議題工具化。問題並不在於政黨監督行政權，而在於監督與交換之間的界線正在被刻意模糊。

誰真正長期改善國軍待遇？

伴隨而來，另一種錯誤連結也持續被放大，將國軍待遇問題歸因於現任政府。然而，若回到實際政策軌跡，結論並不支持這樣的敘事。

過去十年間，執政團隊四度調整軍公教薪資，累積調幅達14%；國軍裝備更新、老舊眷舍改建，興以及23項加給調升，均屬制度性支出。僅去年一年，就新增五項加給，每年增加支出達138億元。這些措施不屬於短期政治操作，而是長期預算承諾。若以實際政策成果評價，將國軍待遇問題簡化為政黨口號，本身就是一種政治誤導。

齊頭式加薪在黃埔平等的文化下，努力與不努力往往沒有差別，久而久之，部隊只會剩下「形式合格」，卻難以累積真正的戰力。更別說部隊中那些眾所皆知、卻長期存在的偽造與美化文化，只會在沒有差異化獎懲的制度裡持續滋生。

球員兼裁判：國會角色的憲政界線

真正值得警惕的，是國會角色的惡化變形。依據憲法設計，立法院的核心權限在於審查預算，而非自行編列增加行政支出。預算提出權屬於行政院，立法院可以刪減、凍結或要求說明，但不得逕行創設新的支出項目。

然而，當前的政治操作卻出現一種前所未見的情況：立委自行提出國防條例、設定預算規模，甚至進一步主張決定採購內容與方向。換言之，同一批人同時扮演預算編列者與審查者，形成典型的「球員兼裁判」。

這不只是政治攻防問題，而是制度邏輯的倒置。更現實的問題是，軍事採購涉及戰略規劃、聯合作戰需求與長期維保體系，本質上屬於高度專業領域。若國防政策由短期政治協商主導，而非由專業評估決定，最終承擔風險的並不是行政院，而是整體國防體系。

「國民黨怕美國」的辯護

另一個被反覆操作的敘事，是所謂「國民黨看到美國就會退讓」。但從近期公開發言來看，情況恰恰相反。蕭旭岑的谷立言「科長說」、鄭麗文在國政基金會的說法已相當清楚，在兩岸議題上對民進黨立場強硬，同時也不願在國防政策上被單一外部壓力主導。這意味著軍購案難以通過，並非因為恐懼，而是政治選擇。

許多評論還言之鑿鑿的「退黨潮」，什麼國民黨親美派瑟瑟發抖、本土派要變革，、諸侯、2026參選人要「轉切割」這種老招現在還拿出來用，只是賺點閱率而已，國民黨有親美派?別笑死人了。

國民黨就是要在2026配合習近平發動一國兩制，這些親藍媒體人那次爆國民黨的料是準的？還什麼國民黨看到美國就怕了，美國政府會來爆料查稅、別自己幻想還逼大家一起相信。問題在於，當這種政治選擇與國防需求產生落差時，外界卻仍以「親美派焦慮」或「路線鬥爭」來解釋，反而掩蓋了真正的政策分歧。

政治評論不該只是舊劇本重播

國家安全，必須走在正確的道路上。台灣政治討論長期存在一種現象：預測一再失準的評論，仍不斷被重複播放；同樣的內鬥敘事、同樣的恐慌說法，每隔幾年就重新包裝一次。當政治評論變成節目效果，而非事實分析時，公共討論自然失去焦點。

國防政策不應建立在「只要清單」之上，也不應淪為政黨互相測試立場的工具。真正需要被討論的，是國防需求是否合理、預算是否有效率，以及制度是否仍維持憲政分工。否則，「只要」越來越多，國防反而越來越遠，共產黨侵略台灣的時間就會越來越近了。

