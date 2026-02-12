吳恭銘觀點》別讓「只要」體掏空國防--當國家安全淪為政客的勒索籌碼
[Newtalk新聞] 最近圍繞國防特別條例的討論，出現一種「只要」體的格式。只要行政院通過軍人加薪、只要行政院調整警消退休金替代率、只要賴清德到立法院報告。只要、只要、只要……，當「只要」的條件越開越多，國防政策本身反而消失了。國防不再是安全需求的討論，而被轉化為政治交換的籌碼。
從多位藍白陣營政治人物的發言可以看出，這份「只要」清單正在不斷延長。國防特別條例是否通過，不再取決於戰略需求或軍事評估，而是取決於行政部門是否先滿足其他政治條件。這種操作方式，本質上已將國防議題工具化。問題並不在於政黨監督行政權，而在於監督與交換之間的界線正在被刻意模糊。
誰真正長期改善國軍待遇？
伴隨而來，另一種錯誤連結也持續被放大，將國軍待遇問題歸因於現任政府。然而，若回到實際政策軌跡，結論並不支持這樣的敘事。
過去十年間，執政團隊四度調整軍公教薪資，累積調幅達14%；國軍裝備更新、老舊眷舍改建，興以及23項加給調升，均屬制度性支出。僅去年一年，就新增五項加給，每年增加支出達138億元。這些措施不屬於短期政治操作，而是長期預算承諾。若以實際政策成果評價，將國軍待遇問題簡化為政黨口號，本身就是一種政治誤導。
齊頭式加薪在黃埔平等的文化下，努力與不努力往往沒有差別，久而久之，部隊只會剩下「形式合格」，卻難以累積真正的戰力。更別說部隊中那些眾所皆知、卻長期存在的偽造與美化文化，只會在沒有差異化獎懲的制度裡持續滋生。
球員兼裁判：國會角色的憲政界線
真正值得警惕的，是國會角色的惡化變形。依據憲法設計，立法院的核心權限在於審查預算，而非自行編列增加行政支出。預算提出權屬於行政院，立法院可以刪減、凍結或要求說明，但不得逕行創設新的支出項目。
然而，當前的政治操作卻出現一種前所未見的情況：立委自行提出國防條例、設定預算規模，甚至進一步主張決定採購內容與方向。換言之，同一批人同時扮演預算編列者與審查者，形成典型的「球員兼裁判」。
這不只是政治攻防問題，而是制度邏輯的倒置。更現實的問題是，軍事採購涉及戰略規劃、聯合作戰需求與長期維保體系，本質上屬於高度專業領域。若國防政策由短期政治協商主導，而非由專業評估決定，最終承擔風險的並不是行政院，而是整體國防體系。
「國民黨怕美國」的辯護
另一個被反覆操作的敘事，是所謂「國民黨看到美國就會退讓」。但從近期公開發言來看，情況恰恰相反。蕭旭岑的谷立言「科長說」、鄭麗文在國政基金會的說法已相當清楚，在兩岸議題上對民進黨立場強硬，同時也不願在國防政策上被單一外部壓力主導。這意味著軍購案難以通過，並非因為恐懼，而是政治選擇。
許多評論還言之鑿鑿的「退黨潮」，什麼國民黨親美派瑟瑟發抖、本土派要變革，、諸侯、2026參選人要「轉切割」這種老招現在還拿出來用，只是賺點閱率而已，國民黨有親美派?別笑死人了。
國民黨就是要在2026配合習近平發動一國兩制，這些親藍媒體人那次爆國民黨的料是準的？還什麼國民黨看到美國就怕了，美國政府會來爆料查稅、別自己幻想還逼大家一起相信。問題在於，當這種政治選擇與國防需求產生落差時，外界卻仍以「親美派焦慮」或「路線鬥爭」來解釋，反而掩蓋了真正的政策分歧。
政治評論不該只是舊劇本重播
國家安全，必須走在正確的道路上。台灣政治討論長期存在一種現象：預測一再失準的評論，仍不斷被重複播放；同樣的內鬥敘事、同樣的恐慌說法，每隔幾年就重新包裝一次。當政治評論變成節目效果，而非事實分析時，公共討論自然失去焦點。
國防政策不應建立在「只要清單」之上，也不應淪為政黨互相測試立場的工具。真正需要被討論的，是國防需求是否合理、預算是否有效率，以及制度是否仍維持憲政分工。否則，「只要」越來越多，國防反而越來越遠，共產黨侵略台灣的時間就會越來越近了。
更多Newtalk新聞報導
1.25兆國防特別條例審議 李文忠提5大刪減標準
民眾黨團同意政院國防特別條例付委 發文嗆民進黨擋軍購遭酸爆
其他人也在看
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
關穎背36萬愛馬仕逛年貨大街！ 美魔媽陪孫子「路邊吃糖葫蘆」
名媛關穎近日帶著母親蔡淑媛、小兒子現身迪化街，三代同堂逛街辦年貨，畫面溫馨又熱鬧。關穎當天背了一款愛馬仕包，相當吸睛。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
高金素梅被搜索！青島二館「超玄」命理師說了
生活中心／綜合報導藝人出身的高金素梅從演藝圈轉戰政壇後，連任七屆立委。她2月10日涉嫌詐領助理費及非法輸入藥材等3案，其位於陽明山的住處遭搜索，隨後北檢肅貪黑金專組的相關人員也前往她位在立法院「青島二館」的國會辦公室執行進一步搜索。實際上，立法院「青島二館」風水不好、影響官運的傳聞早甚囂塵上，甚至是不是不少立委最想避開的辦公室。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。