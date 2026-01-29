吳恭銘觀點》張又俠都倒了 鄭麗文你還相信習近平？

張又俠是誰一手提拔的？答案很清楚：習近平。結果呢？人民都想問鄭麗文，妳有比張又俠關係好嗎？妳有比他更安全嗎？（圖為鄭麗文出席國父誕辰160週年紀念日面） 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 「美國是恩人，大陸是親人。」鄭麗文很認真地問：「我不能兩個都選嗎？」這句話如果只是小學生閒聊，頂多顯得天真；但當它出自一位長期活躍於公共論述的政治人物口中，問題就不只是立場不同，而是替中共洗白的語言工程，正在台灣公開上演。更可怕的是，這套工程還常常搭配另一個行為，那就是散佈疑美論、擋軍購、拖延備戰、消耗台灣自保能力，然後回頭教訓你「不要挑釁、要和平」。

大家都會先問一句最基本、也最不需要專業背景的問題：誰家的親人，會拿槍抵著你？誰家的親人，把飛彈對準你？誰家的親人，軍機、軍艦天天繞你家門口？誰家的親人，在法律文件中白紙黑字寫明「必要時不排除使用武力」？何況你所謂的親人正在跟恩人對幹。

如果這一切都能被鄭麗文稱為「親人」，那問題不是她選邊站，而是她選擇性失去判斷現實的能力。鄭麗文，她是真的忘了國共內戰，還是選擇性失憶？鄭麗文說：「親人不會骨肉相殘。」這句話本身沒有錯，錯的是她用這句話，來替中共漂白一段早已定案的歷史。國共內戰不是枝節，是關鍵。1949 年不是誤會，是你死我活的政治清洗。

如果中共真的是「親人」，那為什麼不是共存，而是消滅？如果真是親情，那當年逃來台灣的是什麼？家庭吵架的失敗者嗎？鄭麗文今天可以輕鬆談「親人」，是因為她站在一個不必再承受中共統治後果的安全位置上，反過來要求整個台灣社會，陪她一起對歷史裝瞎子。

如果中共是親人，1949年為什麼非跑不可？這是鄭麗文始終迴避的問題。答案很簡單，也很殘酷：因為留下來，會被清算，失去生命。不是理念歧異，不是兄弟鬩牆，而是徹底的政權鬥爭；蔣介石鬥爭失敗，帶著黃埔部隊敗逃來到台灣。今天，中共對台灣的態度，本質上並沒有改變：你不是對等的家人，你是尚未完成處理的政治問題。把這種關係稱為「親人」，不是寬容，是主動內化中共的統戰語言。

「我不能兩個都選嗎？」不是務實，是包牌卸責

鄭麗文最關鍵的一句話，不是「親人」，而是那句看似理性、實則空洞的：「我不能兩個都選嗎？」翻成白話只有一個意思：風險由台灣承擔，後果由別人負責。而她自己永遠可以躲在模糊地帶，事後補一句「我只是希望和平」。這不是中道，這是政治上的包牌卸責術。

而包牌卸責最常見的配套，就是把台灣的自保當成罪：一邊把中共稱作「親人」、把威脅翻譯成溫柔；另一邊又在國內擋軍購、挑軍購毛病、把強化戰備說成挑釁。請問這到底是在追求和平，還是在替中共爭取時間？在威脅沒消失之前削弱防衛，叫什麼務實？那叫自廢武功。

如果鄭麗文堅持「親人說」是現實政治，那我們就來看中共的現實權力運作。張又俠是誰一手提拔的？答案很清楚：習近平。結果呢？說被邊緣就被邊緣，說被清洗就被清洗。人民都想問鄭麗文，妳有比張又俠關係好嗎？妳有比他更安全嗎？

連中共體制內的「自己人」都只是權力消耗品，妳憑什麼相信，中共會因為妳一句「親人」，就對台灣網開一面？這不是政治判斷，是對中共威權本質的幼稚幻想。

「九二共識」的真相 沒有中華民國

鄭麗文真正的問題，不是親中，而是假裝不懂中共怎麼運作。在中共體制裡，沒有親情，只有效用；沒有承諾，只有戰術；今天可以叫你同胞，明天就可以定義你為「頑固台獨份子」。而鄭麗文選擇把這套話術完整搬回台灣公共空間使用。這不是交流，這是替中共進行語言在地化。

必須把話說到最底。鄭麗文及國民黨人反覆依附的「九二共識」，在中共的定義裡，從來沒有中華民國。沒有國名，沒有主權，沒有對等。中華民國在中共眼皮下只剩「民國史」，唯一存在的前提是：中華民國必須被消失。在這樣的條件下還談「親人」，不是務實，是自我否定到近乎荒謬。

眾所周知，台灣最危險的不是中共，而是替中共洗白說話的人。真正危險的，從來不是中共多說了什麼，而是台灣內部有人替中共把威脅翻譯成溫柔，還順手擋軍購、拖戰備、拆台灣的自保能力。鄭麗文的「兩個都選」不是和平方案，而是對現實負責任的全面放棄。當侵略被包裝成親情，當飛彈被說成家務事，台灣失去的不只是立場，而是最基本的政治判斷力。

