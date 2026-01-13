吳恭銘觀點》當出口補貼不再 中國企業的生存攤牌倒數

美國川普關稅大棒威力不小，中國財政部與國家稅務總局 1/9 日發布 2026 年第 2 號公告，宣布自 2026 年 4/1 日起，全面取消太陽能、電池等 249 項產品的出口增值稅退稅。 圖：翻攝川普臉書、新華網

[Newtalk新聞] 美國川普關稅大棒威力不小，中國財政部與國家稅務總局 1/9 日發布 2026 年第 2 號公告，宣布自 2026 年 4/1 日起，全面取消太陽能、電池等 249 項產品的出口增值稅退稅。官方說法輕描淡寫，市場卻心知肚明——這不是政策微調，而是一場遲來的攤牌。而被攤在陽光下的，不只是中國本土企業，也包括一整批早已深度嵌入補貼體系的台商。

補貼不是加分，是報價的一部分

中國經濟當前最荒謬的景象，是帳面出口與現實體感之間的全面失真。一邊，海關出口數據依舊亮眼，政治宣傳持續強調「外貿韌性」；另一邊，製造業收縮、內需疲弱、企業信心低迷，連官方語言都開始承認「壓力仍大」。如果出口真的在創造價值，錢不該消失。但問題就在於：這些出口創造的是數量，不是利潤；是政績，不是現金流。

對中國的產業而言，出口退稅早已不是政策紅利，而是被直接寫進成本結構的現金來源。訂單怎麼談？先算退稅。價格怎麼壓？靠補貼。利潤怎麼來？再說。久而久之，補貼不再是外加條件，而是沒有它，生意根本跑不起來的前提。這也正是為什麼，只要退稅政策一動，市場立刻緊張，因為這不是少賺，而是「還能不能轉」。

中共長期標榜「產業升級」，但實際操作卻是用補貼撐住過剩產能，用低價外推庫存，用出口數字維持敘事。結果是，一整批企業被訓練成只會對補貼反應、不會對市場反應的經濟單位。效率不再來自技術突破，而來自誰能更快、更完整地接住政策工具。這種體制下，企業的核心競爭力不是產品，而是對政策節奏的判讀能力。

台商不是例外，只是比較安靜的那一群

值得注意的是，這次補貼退出所衝擊的，並不只有中國本土企業。多年來，部分台商在中國的生存模式，本質上早已高度「制度化中國化」：接補貼、吃退稅、壓成本、拚量不拚價；把毛利交給政策，把風險留在帳上。

這不是單一企業的問題，而是結構選擇的結果。當中國市場「只剩價格有競爭空間」，企業要就退出，不然就接受被補貼體制吸納。於是，不少台商逐漸從靈活的跨國經營者，變成補貼鏈的一環。

補貼一撤，誰還站得住？

當出口退稅退出，真正的問題不是「誰會倒」，而是「誰從來就沒站穩」。若企業的獲利模式高度依賴退稅現金流，補貼退出就不是短期衝擊，而是商業模式本身被否定；若企業只能在被扭曲的價格體系中生存，那麼所謂競爭力，本來就經不起檢驗。對部分台商而言，這將是一場殘酷的重新定價：要嘛回到技術、品牌與市場分散；要嘛繼續留在中國，承受一個補貼退潮、政策不再兜底的高風險環境。

中共把這項政策包裝成「高品質發展」、「去內卷化」，但實話只有一句：錢不夠了，戲演不下去了。當補貼開始威脅財政本身，當出口數字再也無法兌現為內部穩定，政策退出只是時間問題。這次不只是中國企業要面對現實，連那些曾經以為自己「只是借道中國」的外資與台商，也必須重新回答一個問題：如果沒有補貼，你的生意，還剩下什麼？這才是取消出口退稅真正的政治與經濟意義。

還在等鄭習會？補貼幻想其實還沒醒

值得玩味的是，在補貼體系明顯退潮的此刻，仍有部分台商把希望寄託在政治場景上，期待國民黨透過所謂的「鄭習會」、「兩岸溝通管道」，替產業爭取更多政策寬容、補貼延續或制度例外。

就在出口補貼開始收手的同時，「海南全島封關運作」引發台商的幻想期待，因為中共極其理想化的語言描繪未來：制度型開放、自由化貿易、低稅制、國際化營商環境，一個帶動中國經濟轉型的全球投資中心。問題是：如果制度真的準備好了，為什麼必須靠「封關」來證明開放？

台商這種期待，本身就暴露了一個殘酷現實：企業對自身競爭力的信心，早已低於對政治斡旋的期待。更諷刺的是，中共此次出口補貼退場，恰恰說明北京正在收緊財政口袋、重新計算補貼成本。在這樣的背景下，還期待透過政治互動為特定企業「再開一扇門」，不僅誤判情勢，也高估了自身在中共政策排序中的位置。補貼不是談判籌碼，而是財政負擔，這個現實恐怕比任何關稅或退稅調整，都更值得台商正視。

