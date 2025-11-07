吳恭銘觀點》節奏快了，信心薄了! 國台辦密集發聲的宣傳焦慮

國台辦5日聲稱，不論是辦證或是出入境，都不會在證件上做任何標記，甚至還在臉書發文高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」不過文章一PO出立刻遭上千網友灌爆 圖：翻攝國台辦臉書

[Newtalk新聞] 近來，國台辦開設「國務院台辦發言人」臉書帳號，調整例行記者會制度，將原本每兩週舉行一次的例會改為每週三定期召開，同時將輪值發言人數由兩名增至四名。除了原有的兩位發言人外，新的輪值陣容中包括經濟局局長與港澳涉台事務局局長。

新增發言人可解讀為北京在宣傳體系上的「功能升級」，前者意在強化對台經濟工作的宣傳，後者則為了強化「一國兩制」的政治宣導。這場機制變革，不僅反映出中國對台輿論策略的再部署，也揭示了資訊戰節奏正進入更高密度、更精準分工的新階段。

頻率翻倍與人事擴編 節奏與組織的雙重升級

此次變革體現在節奏的加快與結構的擴張，從每兩週一次改為每週例行記者會，使國台辦能更主動設定輿論議題，安排媒體暗樁發問，靈活餵養新聞機制。同時，發言人數由兩名增為四名，不僅是人力補充，更意味著北京在論述建構上追求「多維度協同」，經濟局長加入，象徵對台「經濟融合論」的軟性再包裝；港澳涉台事務局長參與，則凸顯以「港澳經驗」支撐「一國兩制」敘事的政治意涵，推動經濟吸納與政治統合兩條敘事主軸，讓宣傳語彙有了延展性，顯示北京對「輿論即政策前奏」的系統化運用，政治敘事融入更多技術與政策語言。

觀察過去，國台辦記者會常以回應性質為主，即對政策立場的例行表態。而週期縮短與職能擴張，使其得以轉向「主動設議題」。週週登場的發言節奏，使北京能在既定時間點拋出選定主題，打造節奏化的訊息輸出。這樣的機制希望有效減少「訊息空窗」，強化政策持續性的外觀，並提高媒體對官方說法的依賴度。

更具象徵意義的是，北京正藉由這套機制建立「敘事節奏的主動權」。從對內的形象管理到對外宣傳，北京都在尋求打造穩定、制度化的頻率，進一步削弱台灣與國際輿論的多元節奏。

敘事擴散效應 內外輿論的雙向操作

這場變化不僅是新聞發布層級的技術調整，更是對內宣導與對外傳播的雙重鋪排。從對內觀察，北京可藉高頻發布塑造「中央對台政策主線明確」的風貌，維持內部信心與共同敘事秩序。對外而言，這種制度化的資訊節奏能提供抖音自媒體、國際媒體穩定的引用來源，使「中國說法」更容易被設定為報導基準。

此外，當輿論密度提高，也避開過去可能出現的「沉默週」或訊息真空，減少外部媒體利用空檔提出反向論述的機會。這代表北京對「議題主導」的重視已從內容層面，擴展到時間管理與節奏設計。

對位現象：台灣的從容回應與戰略冷對

值得注意的是，兩岸官方中止往來後，陸委會發言人制度反而逐漸形成一種與之對位的節奏。憑著冷靜、克制的氣質與機智反應，以從容不迫、簡潔有力的語句回應中共不斷透過媒體話術、政策宣示與輿論壓力所發動的「語言侵擾」。

平心而論，節奏快不代表敘事必然有效，這種「穩速對抗快節奏」的策略，其實是一種心理與話語戰的主動應對，以穩定取代急躁、以冷靜化解挑釁，持續展現出民主溝通的韌性與策略定力，反而讓北京的叫囂攻勢顯得外強中乾。

在過去數次的言詞交鋒中，台灣在這場「節奏競賽」中展現沉著與戰略理性。也正因如此，北京似乎意識到原有的雙人發言架構，在輿論競賽中未能壓制台灣的從容節奏，於是選擇加碼演出，不僅擴編，更要加快表演頻率。可以說，國台辦記者會的制度變革，在某種程度上正是對我國回應機制成功的檢討。

眾所周知，變革也透露出北京試圖扭轉輿論節奏劣勢的焦慮，台灣展現了民主社會下的媒體回應之道，不以音量爭勝，不擺暗樁發問，而以事實回應。北京的多人發言框架企圖在短期內增加對台訊息壓力，較勁不僅是對政策的詮釋競賽，更是對歷史掌握與語言美學的較量，比拼的不是誰說得更多，而是誰能得到更多人信任與傳播。

