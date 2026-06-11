吳恭銘觀點》老共其實很柯賜海！從炸街到堵巷口 土共地痞型的主權幻覺

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中國近年的台海與南海操作，看到軍機繞台、海警闖入、漁船騷擾、宣稱執法、劃設航線、常態化巡航。這種操作其實很柯賜海，天天舉牌、天天抗議、天天刷存在感。圖為中國堅持「九段線」主權的主張。 圖：翻攝自@NguyenThih36

[Newtalk新聞] 中國近年的台海與南海操作，有一種非常荒謬、卻又極其一致的邏輯：「只要一直出現、一直靠近、一直鬧，久了這裡就會變成我的。」於是我們看到軍機繞台、海警闖入、漁船騷擾、宣稱執法、劃設航線、常態化巡航。這種操作其實很柯賜海，天天舉牌、天天抗議、天天刷存在感。重點不一定是事情本身，而是「讓你無法不看見他。」

然後再透過官媒、小粉紅、自媒體與統戰論述，不斷重複一句話：「中國已經在管了。」問題是國際法不是夜市插旗，土共從你店旁邊經過，不會因此變成老板；在巷口吹三聲口哨，土共也不會因此變成警察。但土共本質上其實就是：「大型流氓式佔位哲學。」彷彿只要天天騷擾、天天鬧場、天天恐嚇，權力就會自己長出來。

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中國不是在執法，而是在表演「我好像有權」

土共最誇張的地方是它永遠在「假裝已經擁有權利」，例如海警船繞一圈，就叫執法；軍機飛越中線，就叫常態化；在別人專屬經濟海域（EEZ）裡大吼，就叫歷史權利。

這種感覺很像什麼？很像8 9站在超商門口抽菸，站久了就產生「這條街我罩的。」的錯覺。真正荒謬的是中國不是因為有權利才去執法，而是想透過「一直執法」，倒過來製造權利存在的幻覺。

韋伯談的是「合法暴力壟斷」，土共卻扭曲為「暴力本身就是合法性」。真正的權利，來自規範、承認、制度、正當性。而不是船比較大、飛機比較多、聲音比較兇、比較會翻桌。否則按照中國邏輯，黑道天天堵在巷口，巷口就變他的？8 9拿球棒敲門，房子就歸他？這不是法治，這叫「流氓把騷擾誤認成主權。」

真正有主權的人，不需要天天證明自己有主權

跟騷犯最典型的特徵，就是把「持續騷擾」包裝成「正常接觸」，而土共就是國際版的跟騷犯，仔細看跟騷犯的典型模式就是不斷出現、不斷逼近、不斷傳訊、不斷測試界線、不斷製造心理壓力。然後當對方反感時，又反過來說「我只是關心你。」、「你是不是太敏感？」、「我又沒有真的怎樣。」。

土共一直有個誤解，把「大家怕我」誤認成「大家尊重我」，把別人不想衝突，等同於別人承認你有權力。很多時候只是大家懶得跟8 9吵。只有缺乏安全感的人，才會一直問「你知道我是誰嗎？」這真的很阿共。很多8 9真正核心不是自信，而是極度怕沒面子。所以一句話就暴怒、翻桌，天天強調尊嚴。

土共最愛的，其實是「刷存在感」

法國哲學家傅柯談過，權力需要被不斷「看見」。而土共現在很多灰色地帶行動，本質上其實就是「表演型」刷存在感，它未必要立刻真的取得控制權。它真正想做的是製造存在感、改變外界習慣、消磨周邊耐心、讓地緣政治逐漸疲勞。最後把「一直騷擾」，慢慢洗成「好像本來就是它在管。」這其實非常8 9，因為真正的8 9從來不是一開始就搶地盤成功。而是天天出現、天天鬧、天天堵，最後逼到大家懶得反抗。

真正的強國，其實很少天天拿主權焦慮出來賣慘。只有土共非常熱衷製造衝突、製造擦撞、製造越線、製造恐嚇，然後再回頭宣傳「中國崛起。」問題是真正成熟的強權，靠的是秩序輸出。只有缺乏安全感的國家，才會天天靠「大聲」來證明自己「中華民族偉大復興」。

暴力最大的問題：它能製造恐懼，卻無法製造認同

土共一直有個根本誤解，以為暴力本身就能創造權利，但是暴力可以創造服從，卻不一定能創造認同。這也是為什麼香港、新疆、西藏越壓越反感、台灣越嚇越疏離、南海國家越來越警戒。土共真正的問題，不只是喜歡使用暴力，而是它從建政開始，就始終相信暴力本身，就是權利來源。

因此，土共很多操作，本質上其實都帶有一種非常典型的8 9邏輯，不斷逼近、不斷挑釁、不斷施壓。因為它真正想要的，往往不只是衝突本身，而是逼你失去冷靜，慢慢累積壓力，迫使對方情緒化、過度反應、執法失控、製造擦槍走火，因為只要你先失去分寸，它就能立刻反過來操作「你看，是你在升高局勢。」國人要看懂這一點。

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