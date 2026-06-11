吳恭銘觀點》老共其實很柯賜海！從炸街到堵巷口 土共地痞型的主權幻覺
[Newtalk新聞] 中國近年的台海與南海操作，有一種非常荒謬、卻又極其一致的邏輯：「只要一直出現、一直靠近、一直鬧，久了這裡就會變成我的。」於是我們看到軍機繞台、海警闖入、漁船騷擾、宣稱執法、劃設航線、常態化巡航。這種操作其實很柯賜海，天天舉牌、天天抗議、天天刷存在感。重點不一定是事情本身，而是「讓你無法不看見他。」
然後再透過官媒、小粉紅、自媒體與統戰論述，不斷重複一句話：「中國已經在管了。」問題是國際法不是夜市插旗，土共從你店旁邊經過，不會因此變成老板；在巷口吹三聲口哨，土共也不會因此變成警察。但土共本質上其實就是：「大型流氓式佔位哲學。」彷彿只要天天騷擾、天天鬧場、天天恐嚇，權力就會自己長出來。
中國不是在執法，而是在表演「我好像有權」
土共最誇張的地方是它永遠在「假裝已經擁有權利」，例如海警船繞一圈，就叫執法；軍機飛越中線，就叫常態化；在別人專屬經濟海域（EEZ）裡大吼，就叫歷史權利。
這種感覺很像什麼？很像8 9站在超商門口抽菸，站久了就產生「這條街我罩的。」的錯覺。真正荒謬的是中國不是因為有權利才去執法，而是想透過「一直執法」，倒過來製造權利存在的幻覺。
韋伯談的是「合法暴力壟斷」，土共卻扭曲為「暴力本身就是合法性」。真正的權利，來自規範、承認、制度、正當性。而不是船比較大、飛機比較多、聲音比較兇、比較會翻桌。否則按照中國邏輯，黑道天天堵在巷口，巷口就變他的？8 9拿球棒敲門，房子就歸他？這不是法治，這叫「流氓把騷擾誤認成主權。」
真正有主權的人，不需要天天證明自己有主權
跟騷犯最典型的特徵，就是把「持續騷擾」包裝成「正常接觸」，而土共就是國際版的跟騷犯，仔細看跟騷犯的典型模式就是不斷出現、不斷逼近、不斷傳訊、不斷測試界線、不斷製造心理壓力。然後當對方反感時，又反過來說「我只是關心你。」、「你是不是太敏感？」、「我又沒有真的怎樣。」。
土共一直有個誤解，把「大家怕我」誤認成「大家尊重我」，把別人不想衝突，等同於別人承認你有權力。很多時候只是大家懶得跟8 9吵。只有缺乏安全感的人，才會一直問「你知道我是誰嗎？」這真的很阿共。很多8 9真正核心不是自信，而是極度怕沒面子。所以一句話就暴怒、翻桌，天天強調尊嚴。
土共最愛的，其實是「刷存在感」
法國哲學家傅柯談過，權力需要被不斷「看見」。而土共現在很多灰色地帶行動，本質上其實就是「表演型」刷存在感，它未必要立刻真的取得控制權。它真正想做的是製造存在感、改變外界習慣、消磨周邊耐心、讓地緣政治逐漸疲勞。最後把「一直騷擾」，慢慢洗成「好像本來就是它在管。」這其實非常8 9，因為真正的8 9從來不是一開始就搶地盤成功。而是天天出現、天天鬧、天天堵，最後逼到大家懶得反抗。
真正的強國，其實很少天天拿主權焦慮出來賣慘。只有土共非常熱衷製造衝突、製造擦撞、製造越線、製造恐嚇，然後再回頭宣傳「中國崛起。」問題是真正成熟的強權，靠的是秩序輸出。只有缺乏安全感的國家，才會天天靠「大聲」來證明自己「中華民族偉大復興」。
暴力最大的問題：它能製造恐懼，卻無法製造認同
土共一直有個根本誤解，以為暴力本身就能創造權利，但是暴力可以創造服從，卻不一定能創造認同。這也是為什麼香港、新疆、西藏越壓越反感、台灣越嚇越疏離、南海國家越來越警戒。土共真正的問題，不只是喜歡使用暴力，而是它從建政開始，就始終相信暴力本身，就是權利來源。
因此，土共很多操作，本質上其實都帶有一種非常典型的8 9邏輯，不斷逼近、不斷挑釁、不斷施壓。因為它真正想要的，往往不只是衝突本身，而是逼你失去冷靜，慢慢累積壓力，迫使對方情緒化、過度反應、執法失控、製造擦槍走火，因為只要你先失去分寸，它就能立刻反過來操作「你看，是你在升高局勢。」國人要看懂這一點。
更多Newtalk新聞報導
李四川喊停止負面選戰 蘇巧慧反擊：是誰每逢出事就拿我家人開刀
癌症免開刀也不用穿刺？台大醫院引進「這技術」震撼醫學界
其他人也在看
大學申請入學放榜 11校醫學系137缺額近5年新高 7校牙醫系35缺額
115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系提供597個名額，最後分發460人，出現137個缺額，是近5年新高，以中山醫學大學醫學系31個缺額、台北醫學大學醫學29個缺額、中國醫學大學醫學系28個缺額較多。7校牙醫系提供200個名額，165人獲分發，有35個缺額。
根本雙胞胎！李千娜女兒大學畢業「母女同框熱舞」 強大基因驚呆網友：確定不是AI？
歌手李千娜近日在社群平台分享喜事，大方曬出22歲正妹女兒顧穎身穿學士服的模樣，透露女兒順利從大學畢業，並曝光一段母女同框熱舞的影片。
NBA總冠軍賽》OG Anunoby「準絕殺」馬刺 尼克上演冠軍賽史上最大分差逆轉勝聽牌
2026年NBA總冠軍賽，聖安東尼奧馬刺與紐約尼克的系列賽G4繼續在Madison Square Garden進行，馬刺靠著團隊高達6成命中率及5成4的三分命中率，半場得到76分，大幅領先尼克的49分。
什麼是真正的富養女兒？ 向太初次見劉亦菲「14歲談吐驚人」：精神富養比砸錢更珍貴
向太陳嵐近日透過影片揭露，當年初次見到14歲劉亦菲時的驚豔印象——舉止得體、英文流利、鋼琴與騎馬樣樣行，關鍵是眼裡溫柔、談吐有修養，讓閱人無數的向太當場留下深刻印象。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，總統府今天（11日）發出訊息通知，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴上午10時將主持「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將逐一介紹被提名人，以及院長被提名人致詞。根據現場座位安排，監察院長被提名人為陳永興，副院長被提名人為王榮璋。
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
川普：祕密協助一億桶石油通過荷姆茲海峽 避免油價漲至250美元危機
川普10日拋出震撼彈指出，美軍已祕密協助一億桶石油通過荷姆茲海峽這條海上要道，這就是為什麼油價是每桶85至90美元，而不是250美元。他也表示，伊朗現在沒有任何雷達，因為美軍已經摧毀他們的雷達系統。
45歲狀態太驚人！孫淑媚逆齡妝容3大重點解析，韓系逆齡妝容美到像女團
出道至今超過30年的孫淑媚，近年依舊活躍於戲劇、電影與時尚活動，不只狀態維持得超好，更經常因為凍齡外貌掀起討論。纖細小蠻腰、明顯腹肌與人魚線線條，再搭配幾乎看不出年齡感的緊緻狀態，實在很難相信她今年已經 45 歲！延伸閱讀：孫淑媚公開45歲
童話裡不是騙人的～婚後把老婆寵成公主的4生肖男！「這位」霸道強制愛、另一半的要求通通滿足
不是每段婚姻都會因為時間久了就變淡，有些男人談戀愛時就已經夠寵，結婚後甚至還變本加厲，把老婆當女兒養、當公主寵。對他們來說，另一半不是拿來管的，而是拿來疼的。只要老婆開心，他們再累也甘願；老婆一委屈，
0050又跌破百元！成交量爆近3千萬股 要追嗎？劉宗聖：成熟人的做法
元大台灣50（0050)今（11）日跌破百元大關，零股族趁低點瘋搶，成交量衝近3千萬股，吸金近30億元。
日月光張虔生兄弟登《富比士》台灣首富 AI狂潮推升身價達7082億
美國《富比世雜誌》今天公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟在AI狂潮帶動下，推升身價達224億美元（約新台幣7082億元），首度躍居全台富豪榜首。台灣前50大富豪總資產較去年大增56%，創3080億美元新高。
黃子佼持兒少性影像判緩刑4年並接受保護管束 赴北檢報到
藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，最高法院判刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須義務勞務180小時、接受法治教育三場。黃子佼今天（11日）上午到台北地檢署接受保護管束，向觀護人報到。面對媒體詢問，黃子佼均不回應。
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
台股盤中一度跌逾1200點 台積電跌40元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）盤中最多跌1219.15點，來到42006.39點，截至上午10時57分下跌725.47點，台積電最多跌40元。
不是台積電！去年「這企業」創全台最高年薪 員工平均領628萬
即時中心／高睿鴻報導爭取高薪無疑是每位勞工的最大願望，但台灣哪些企業「薪情」最好？許多人可能會猜股價強強滾、對台股指數堪稱「喊水會結凍」的台積電，但最新統計資料顯示，台積電雖然確實高薪，卻非平均薪資最高的上市櫃公司。據悉，台灣證交所及櫃買中心近日公布「2025年上市櫃公司平均員工薪資」，上市公司前5高薪，分別為日月光投控628.2萬、祥碩565.7萬、精成科487.2萬、聯發科459.9萬、瑞昱451.2萬，台積電則以409.3萬位列第7。
公園走萬步、上樓還是沒力？國健署提醒：50+女性別忽略這3組肌力
每天到公園健走、手機步數常常破萬，卻還是覺得上樓腿使不上力、蹲下起身要扶膝蓋、提菜回家特別吃力？對不少 50+ 女性來說，問題不一定是「沒有運動」，而是運動組合可能太依賴走路，卻少了支撐日常動作的肌力訓練。
黃仁勳《劉QUIZ》播出看點！大跳《Golden》自曝最愛華莎 相約劉在錫10年後同台 懶人包一次看
近期訪韓行程滿檔的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，除了與韓國科技財閥會面之外，最受矚目的就是他首度登上韓國國民主持人劉在錫主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。節目預告曝光後立刻掀起全球網友熱議，不僅因為黃仁勳大談AI產業與人生故事，更意外展現超反差的一面，像是自曝是K-POP粉絲、點名最愛韓星華莎，甚至還跟著熱門歌曲《Golden》跳舞，讓網友笑稱「根本像AI生成的畫面」。
香港籃球教練體罰親歷者：「全部人都覺得不妥，但你又可以怎麼樣？」
日前有網絡影片顯示，一名籃球教練抓着學生的手掌摑其面部，圍觀學生和助教均無阻止，引發討論。事實上，香港早已立法禁止老師體罰學生。但在競技運動上，是怎樣的權力架構和空間，仍然默許體罰存在？
00403A又破發！散戶瘋狂抄底 3檔主動式ETF成交量飆破百萬張
台股今（11）日盤中跌逾1,200點，市場資金卻大舉湧向「主動式 ETF」，統一升級50（00403A）盤中跌破10元，抄底買盤強烈，盤中湧逾55萬張巨量，和其他兩檔主動式ETF，合計成交量飆破110萬張。
問結婚了沒、MBTI恐違法！企業面試5大地雷題目出爐 最高可罰150萬元
畢業季來臨，不少企業積極招募新鮮人，但面試時並非什麼問題都能問。104人力銀行表示，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計劃、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，便將處以新台幣30萬元至150萬元罰鍰。