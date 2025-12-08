吳恭銘觀點》舉手之奴：有投票的城市，不一定有選擇
[Newtalk新聞] 2025 年的香港立法會選舉，看似一次例行投票，實則是一場政治儀式，一部由北京監製、港府充當執行製片、忠誠派競相表演。節目的核心任務不是讓市民選出代表，而是向北京展示「香港已被完全收回」，一國兩制的空殼已經徹底填滿「黨的意志」。說白了，這不是選舉，而是一次舉手之奴的大點名，透過香港演示給國民黨人看的。
北京的政治動機：不是治理，是制服
要理解這場假選舉的本質，必須回到北京的政治動機。中共治理邏輯向來簡單粗暴，那就是能控制的，才是穩定；不能控制的，一律視為風險。2019 年反送中運動後，北京對香港民意的態度徹底轉向，不再把香港人視為「需要被安撫的對象」，而是視為「需要被管束、被矯正、被削弱的變量」。
「完善選舉制度」就是這種政治邏輯的延伸，清除所有政治變量、讓制度僅剩北京能預測的輸出、把政治選擇權從香港人手中徹底收回。於是，一場號稱「選舉」的工程項目就此展開。候選人要忠誠，政綱要乖順，言論要經審查。市民只剩下「從忠誠者中挑一個忠誠者」。這套制度不是為香港設計的，而是為北京的安全幻覺而存在。
港府的任務：把假戲演到讓北京相信是真的
北京負責定調，港府負責表演。港府如今的角色，不是治理城市，而是維繫北京對「香港已被穩定掌控」的敘事信心。因此每一次選舉，港府都得擠出燦爛笑容，把這種制度當成是香港人「欣然接受」的最佳證明。
然而，現實各種露餡糗態盡出，年輕選民登記率崩跌、公民社會消失、投票率多年低迷、競選冷清到宛如行政程序，這些顯示的不是政治冷漠，而是市民對假參與的集體拒絕。於是港府只好開啟挽救投票率的「舞台效果模式」，公務員被暗示「要有表現」，中資企業動員員工，街市擺攤送禮品，社區中心推「心意卡換禮包」，檢控、拘捕、威嚇外媒，全面封殺異音，一切都像是在拍攝一部大型實境秀，名為《香港選舉：我真的有在參與，你看我多努力！》
投票率的真相：不是上升，是分母被清洗
港府鐵口直斷：「2025 年地方選區投票率比 2021 年高！」但任何對數字敏感的人都知道這種說法多麼空洞。2025 的登記選民總數比 2021 年少了超過 30 萬人。也就是分母縮小，百分比自然變好看。地方選區的實際投票人數兩屆差不多（約 135 萬 vs 132 萬），也就是沒更多人願意投票，只是能投的人變少了。
沉默是香港僅剩的自由，從人口流失、政治移民，到制度清洗式剔除不「積極參與」的選民，這個「投票率提升」本身就是制度性操作的產物。這不是民意回流，這是統計幻術，不是選舉熱情提升，而是政治冷淡被制度強化。
被強迫的祭典：舉手、領禮物、做樣子
最荒謬的畫面不是投票站，而是街市前的送禮活動。有記者在沙田街市看到這樣的景象，食環署人員穿著制服，對著市民燦笑，派發「票箱家族」紀念品，只要提供消費紀錄、投票心意卡，就能拿禮包，蛇齋餅糭合法化。
投票變成像領救濟、拿福利、換贈品、蓋章集點，政治被降格為一場生活化的官式祭典。這就是中共統治邏輯的香港版，人民不是公民，而是需要被管理的人口；投票不是選擇，而是效忠儀式；政治參與不是自由，而是服從的展示。
香港人拒絕被侮辱的方式 沉默比投票更大聲
選舉制度全面改造後，香港的政治參與逐漸成為純儀式化工程，候選人的存在不是為了代表人民，而是為了代表北京對香港秩序的掌控。選民的存在不是為了表達意見，而是為了讓選舉看起來不像一座荒島。議會的存在不是為了立法，而是為了證明「北京的制度可以在香港運作得很好」。這種政治模式有一個共同特徵，沒有不確定性。而沒有不確定性的政治，就不是真正的政治，這是一場只容許舉手、不允許發問的制度，一群只需舉手、不需思考的立法會，一座只剩忠誠、不剩自治的城市。
在這個制度下，選民退場不是冷漠，而是反抗。沉默比任何公投、遊行、論述都更大聲。香港人用最溫和、最無聲的方法，向北京與港府傳達一個訊息，一國兩制制度，可以壓住反對者，但壓不出忠誠者。這場選舉的每一個細節，不管是從候選人篩選、到投票率粉飾、到街市送禮，都在強化同一件事，那就是香港的自治精神正在被消磨，但香港人的政治直覺仍然清醒。在面對一個只把公民視為人口、把選舉視為儀式、把治理視為服從工程的政權，拒絕假參與本身就是最大的政治行為。
這不是選舉，是忠誠展示
這場名為「選舉」的活動，本質上是一次對香港的政治剝奪，在北京眼中，香港不需要選擇，只需要表態。在港府眼中，香港不需要自治，只需要服從，真正的悲哀不是沒有選舉，而是這種偽裝成選舉的政治操弄。當一場投票變成舉手儀式，當一個議會變成忠誠舞台，當一座城市被迫演出政治正確的幻象，香港被要求做的，不是民主，而是舉手之奴，台灣人看到了嗎？
更多Newtalk新聞報導
比別人更接藍天！四位年輕高個奶爸 藍營新力F4黨慶合體亮相
中國稱「統一能共享偉大祖國榮耀」黃暐瀚籲別再幻想是指中華民國
其他人也在看
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 40
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前 ・ 16
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 174
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 185
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 81
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 55
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 43
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 60
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 24
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 15 小時前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 3
大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言
國民黨立委牛煦庭在臉書發文批評民進黨執政，質問「為什麼所有事都是民進黨說了算？」他表示，大罷免過後，在野黨要求執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨主張進行協商，但執政黨在《財劃法》、總預算案等議題上皆拒絕讓步，導致政治僵局無法解開。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 3
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11