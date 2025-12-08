吳恭銘觀點》舉手之奴：有投票的城市，不一定有選擇

香港7日舉行立法會選舉，投票率創下史上第2低。 圖：翻攝中通社

[Newtalk新聞] 2025 年的香港立法會選舉，看似一次例行投票，實則是一場政治儀式，一部由北京監製、港府充當執行製片、忠誠派競相表演。節目的核心任務不是讓市民選出代表，而是向北京展示「香港已被完全收回」，一國兩制的空殼已經徹底填滿「黨的意志」。說白了，這不是選舉，而是一次舉手之奴的大點名，透過香港演示給國民黨人看的。

北京的政治動機：不是治理，是制服

要理解這場假選舉的本質，必須回到北京的政治動機。中共治理邏輯向來簡單粗暴，那就是能控制的，才是穩定；不能控制的，一律視為風險。2019 年反送中運動後，北京對香港民意的態度徹底轉向，不再把香港人視為「需要被安撫的對象」，而是視為「需要被管束、被矯正、被削弱的變量」。

「完善選舉制度」就是這種政治邏輯的延伸，清除所有政治變量、讓制度僅剩北京能預測的輸出、把政治選擇權從香港人手中徹底收回。於是，一場號稱「選舉」的工程項目就此展開。候選人要忠誠，政綱要乖順，言論要經審查。市民只剩下「從忠誠者中挑一個忠誠者」。這套制度不是為香港設計的，而是為北京的安全幻覺而存在。

港府的任務：把假戲演到讓北京相信是真的

北京負責定調，港府負責表演。港府如今的角色，不是治理城市，而是維繫北京對「香港已被穩定掌控」的敘事信心。因此每一次選舉，港府都得擠出燦爛笑容，把這種制度當成是香港人「欣然接受」的最佳證明。

然而，現實各種露餡糗態盡出，年輕選民登記率崩跌、公民社會消失、投票率多年低迷、競選冷清到宛如行政程序，這些顯示的不是政治冷漠，而是市民對假參與的集體拒絕。於是港府只好開啟挽救投票率的「舞台效果模式」，公務員被暗示「要有表現」，中資企業動員員工，街市擺攤送禮品，社區中心推「心意卡換禮包」，檢控、拘捕、威嚇外媒，全面封殺異音，一切都像是在拍攝一部大型實境秀，名為《香港選舉：我真的有在參與，你看我多努力！》

投票率的真相：不是上升，是分母被清洗

港府鐵口直斷：「2025 年地方選區投票率比 2021 年高！」但任何對數字敏感的人都知道這種說法多麼空洞。2025 的登記選民總數比 2021 年少了超過 30 萬人。也就是分母縮小，百分比自然變好看。地方選區的實際投票人數兩屆差不多（約 135 萬 vs 132 萬），也就是沒更多人願意投票，只是能投的人變少了。

沉默是香港僅剩的自由，從人口流失、政治移民，到制度清洗式剔除不「積極參與」的選民，這個「投票率提升」本身就是制度性操作的產物。這不是民意回流，這是統計幻術，不是選舉熱情提升，而是政治冷淡被制度強化。

被強迫的祭典：舉手、領禮物、做樣子

最荒謬的畫面不是投票站，而是街市前的送禮活動。有記者在沙田街市看到這樣的景象，食環署人員穿著制服，對著市民燦笑，派發「票箱家族」紀念品，只要提供消費紀錄、投票心意卡，就能拿禮包，蛇齋餅糭合法化。

投票變成像領救濟、拿福利、換贈品、蓋章集點，政治被降格為一場生活化的官式祭典。這就是中共統治邏輯的香港版，人民不是公民，而是需要被管理的人口；投票不是選擇，而是效忠儀式；政治參與不是自由，而是服從的展示。

香港人拒絕被侮辱的方式 沉默比投票更大聲

選舉制度全面改造後，香港的政治參與逐漸成為純儀式化工程，候選人的存在不是為了代表人民，而是為了代表北京對香港秩序的掌控。選民的存在不是為了表達意見，而是為了讓選舉看起來不像一座荒島。議會的存在不是為了立法，而是為了證明「北京的制度可以在香港運作得很好」。這種政治模式有一個共同特徵，沒有不確定性。而沒有不確定性的政治，就不是真正的政治，這是一場只容許舉手、不允許發問的制度，一群只需舉手、不需思考的立法會，一座只剩忠誠、不剩自治的城市。

在這個制度下，選民退場不是冷漠，而是反抗。沉默比任何公投、遊行、論述都更大聲。香港人用最溫和、最無聲的方法，向北京與港府傳達一個訊息，一國兩制制度，可以壓住反對者，但壓不出忠誠者。這場選舉的每一個細節，不管是從候選人篩選、到投票率粉飾、到街市送禮，都在強化同一件事，那就是香港的自治精神正在被消磨，但香港人的政治直覺仍然清醒。在面對一個只把公民視為人口、把選舉視為儀式、把治理視為服從工程的政權，拒絕假參與本身就是最大的政治行為。

這不是選舉，是忠誠展示

這場名為「選舉」的活動，本質上是一次對香港的政治剝奪，在北京眼中，香港不需要選擇，只需要表態。在港府眼中，香港不需要自治，只需要服從，真正的悲哀不是沒有選舉，而是這種偽裝成選舉的政治操弄。當一場投票變成舉手儀式，當一個議會變成忠誠舞台，當一座城市被迫演出政治正確的幻象，香港被要求做的，不是民主，而是舉手之奴，台灣人看到了嗎？

